Pepe son kez Vodafone Park’ta
16 Aralık 2018, Pazar
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son kez Vodafone Park’ta

<a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a> son kez Vodafone Park’ta

’la olan sözleşmesini alacakları karşılığında fesheden ve dün Ümraniye’de takım arkadaşlarıyla vedalaşan , maçını locada izledi.

'la yollarını ayıran , karşılaşmasını locada izledi. Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan 'le birlikte mücadeleyi tribünden takip eden 'nin kaçan pozisyonlarda oldukça heyecanlandığı görüldü. Alacakları karşılığında sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Portekizli futbolcu, devre arasında serbest olarak başka bir takıma gidecek. Yıldız oyuncunun adı Porto ve bazı Çin kulüpleriyle geçiyor.

  1. 16.12.2018 20:15
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