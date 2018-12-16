Pepe son kez Vodafone Park’ta
Beşiktaş’la olan sözleşmesini alacakları karşılığında fesheden ve dün Ümraniye’de takım arkadaşlarıyla vedalaşan Pepe, Trabzonspor maçını locada izledi.
Beşiktaş'la yollarını ayıran Pepe, Trabzonspor karşılaşmasını locada izledi. Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Ryan Babel'le birlikte mücadeleyi tribünden takip eden Pepe'nin kaçan pozisyonlarda oldukça heyecanlandığı görüldü. Alacakları karşılığında sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Portekizli futbolcu, devre arasında serbest olarak başka bir takıma gidecek. Yıldız oyuncunun adı Porto ve bazı Çin kulüpleriyle geçiyor.
- 16.12.2018 20:15
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
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