Necıp Uysal’ın 200. heyecanı! – Fotomaç – 16 Aralık 2018
18 Mart 2019, Pazartesi
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Necıp Uysal’ın 200. heyecanı!

Necıp Uysal’ın 200. heyecanı!

Takım kaptanlarından , bu akşam ikinci 'dalya' için şans arayacak.

Takım kaptanlarından , bu akşam ikinci 'dalya' için şans arayacak. 'ın altyapısından yetişen Necip, şu ana dek 'de 199 karşılaşmada görev aldı. Necip ligde 116 maçta ilk 11'de şans bulurken, 83 maçta sonradan oyuna dahil oldu.

  1. 16.12.2018
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