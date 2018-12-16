Necıp Uysal’ın 200. heyecanı!

Takım kaptanlarından Necip Uysal, bu akşam ikinci 'dalya' için şans arayacak. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Necip, şu ana dek Süper Lig'de 199 karşılaşmada görev aldı. Necip ligde 116 maçta ilk 11'de şans bulurken, 83 maçta sonradan oyuna dahil oldu.