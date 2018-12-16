Necıp Uysal’ın 200. heyecanı!
Takım kaptanlarından Necip Uysal, bu akşam ikinci 'dalya' için şans arayacak.
Takım kaptanlarından Necip Uysal, bu akşam ikinci 'dalya' için şans arayacak. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Necip, şu ana dek Süper Lig'de 199 karşılaşmada görev aldı. Necip ligde 116 maçta ilk 11'de şans bulurken, 83 maçta sonradan oyuna dahil oldu.
- 16.12.2018
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Süper Lig’e koşuyor
Toplam 1
Yorum
ali hak ettiği süper lig yakındır.çıkacak. bekliyoruz. şampiyon denizlispor.
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Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam hakediyor helal olsun aslanımmm
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MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER ONUN ADI OKAN BURUK. BEN HOCAYIM VEDE BURADAYIM DİYOR BU ESKİ ASLAN.TEBRİKLER OKAN HOCAM
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