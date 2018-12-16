Derbinin 'VAR' hakemi belli oldu!
Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşılaşacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Cüneyt Çakır olacak.
Bu arada karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.
- 16.12.2018 16:56
- Güncelleme: 16.12.2018 17:43
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
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