Derbinin 'VAR' hakemi Cüneyt Çakır!
16 Aralık 2018, Pazar
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Derbinin 'VAR' hakemi belli oldu!

Derbinin 'VAR' hakemi belli oldu!

ile 'un karşılaşacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) olacak.

'in 16'ncı haftasında bugün saat 19.00'da ile arasında oynanacak müsabakanın VAR hakemleri belli oldu. 'nun () resmi internet sitesinde yer alan listede, karşılaşmada VAR hakeminin olacağı, AVAR olarak ise ve 'ın görev yapacağı ifade edildi.

Bu arada karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Uyarcan üstlenecek.
  1. 16.12.2018 16:56
  2. Güncelleme: 16.12.2018 17:43
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