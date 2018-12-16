Beşiktaşlı yıldız o maçta yok
16 Aralık 2018, Pazar
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cezalı duruma düştü: maçında yok!

<a href="/index/caner-erkin?id=924179a9-daa6-46e7-9701-13ea1e3011b4" class="" rel="tag">Caner Erkin</a> cezalı duruma düştü: <a href="/index/kasimpasa?id=1f925e8a-6f14-4a30-b8c2-cdfb0637ed5d" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a> maçında yok!

'ın yıldız oyuncusu , maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Siyah-beyazlı oyuncu maçın 78. dakikasında Abdülkadir Ömür'e yaptığı faul sonrasında maçın hakemi Halil Ümut Meler tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kartla cezalı duruma düşen , önümüzdeki hafta oynanacak maçında cezalı duruma düştü.

  1. 16.12.2018 20:42
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