Caner Erkin cezalı duruma düştü: Kasımpaşa maçında yok!
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Caner Erkin, Trabzonspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Siyah-beyazlı oyuncu maçın 78. dakikasında Abdülkadir Ömür'e yaptığı faul sonrasında maçın hakemi Halil Ümut Meler tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kartla cezalı duruma düşen Caner Erkin, önümüzdeki hafta oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.
- 16.12.2018 20:42
-
Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
-
Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
-
Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
Caner Erkin cezalı duruma düştü: Kasımpaşa maçında yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.