Beşiktaş Trabzonspor'u ağırlıyor!

Beşiktaş, bu sezon tek hedef olarak kalan Süper Lig'de Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Türkiye Kupası'nda bu sezon yer alamayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne de erken veda eden siyah- beyazlı ekip, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile kritik maça çıkacak. Ligde 7 galibiyet ve dörder beraberlik ve yenilgi sonunda 25 puan toplayan Beşiktaş, bugünkü derbiyi kazanarak hem taraftarıyla barışmak, hem de iddiasını sürdürmeye çalışacak.



BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK VAR

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Pepe, Babel ve Roco, bugünkü karşılaşmada görev alamayacak. Kartal'da, forvet hattında da sıkıntı yaşanıyor. Sezon başından beri bu bölgedeki sorunlarını gideremeyen siyah-beyazlı ekipte Vagner Love, Mustafa Pektemek, Güven ve Larin beklentileri karşılayamadı. Takımla çalışmalara başlayan Gökhan Gönül ve Jeremain Lens ise bugün ilk 11'de forma giyecek.



36-32 BEŞİKTAŞ ÖNDE

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında 4 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 90 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 32 galibiyet aldı, 22 karşılaşma berabere bitti.



İSTANBUL'DA KARTAL FARKI

Beşiktaş ve Trabzon, İstanbul'da 62 kez karşı karşıya geldi, siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 13 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 17 maçta ise eşitliği bozamadı. İstanbul'da Beşiktaş 99, Trabzonspor ise 45 gol attı. İstanbul'daki lig maçlarında da Beşiktaş'ın rakibine galibiyetlerde 20'ye 12, gollerde 69'a 35 üstünlüğü bulunuyor.



AVRUPA DÖNÜŞÜ '7 PUAN' KAYIP!

Siyah-beyazlılar bu sene Avrupa Ligi Grup maçları sonrası ligde çıktığı 5 maçta 7 puan kaybetti. Beşiktaş, Ç. Rize ve G.Saray maçlarını kazanırken; F.Bahçe ve Konya ile berabere kalıp, Sivas'a da 2-1 yenildi.



ADRIANO CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta üç sarı kartı bulunan Adriano, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı yıldız bugün de barı kart görürse Kasımpaşa karşısında cezalı olacak.



127. MAÇ OYNANACAK

Beşiktaş ile Trabzonspor, ligde 127. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçların 53'ünü Beşiktaş, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 30 maç berabere betti. Siyah-beyazlıların 173 golüne, bordo-mavililer 135 golle karşılık verdi.



SON 13 MAÇTA TEK YENİLDİ

Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 13 maçta bir kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 13 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo- mavililer bir galibiyet aldı, 5 maç berabere bitti.