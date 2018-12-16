Başkanlar maçı yan yana izledi
16 Aralık 2018, Pazar
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Başkanlar maçı yan yana izledi

Başkanlar maçı yan yana izledi

- mücadelesini ve , locada birlikte izledi. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da maçı takip etti.

'in 16. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelirken, maçı 2 kulübün başkanı yan yana izledi. Beşiktaş Başkanı , Trabzonspor Başkanı 'nu locada ağırladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da, kurmaylarıyla birlikte mücadeleyi tribünden takip etti.

  1. 16.12.2018 20:19
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