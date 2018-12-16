Atiba rekora koşuyor

Beşiktaş'ta 6. yılını geçiren 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş'in Trabzonspor karşısında kendisini oynatması halinde 157. lig maçına çıkacak ve Beşiktaş'ın ligde en çok forma giyen yabancı ismi olacak.