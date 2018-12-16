Atiba rekora koşuyor – Fotomaç – 16 Aralık 2018
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Atiba rekora koşuyor

Atiba rekora koşuyor

'ta 6. yılını geçiren 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 'in karşısında kendisini oynatması halinde 157. lig maçına çıkacak ve Beşiktaş'ın ligde en çok forma giyen yabancı ismi olacak.

'ta 6. yılını geçiren 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 'in karşısında kendisini oynatması halinde 157. lig maçına çıkacak ve Beşiktaş'ın ligde en çok forma giyen yabancı ismi olacak.

  1. 16.12.2018
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