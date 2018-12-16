Atiba rekor kıracak
Beşiktaş’ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, Trabzonspor maçıyla birlikte tarihe geçiyor. Yıldız oyuncu bu maçla birlikte 157. lig maçına çıkarak Beşiktaş'ın ligde en çok forma giyen yabancı oyuncusu olacak.
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Trabzonspor maçıyla birlikte siyah-beyazlı takımın tarihine geçecek. Bordo-mavili rakip karşısında maça ilk 11'de başlayacak olan 35 yaşındaki futbolcu, bu maçla birlikte 157. kez ligde Beşiktaş formasını giyecek. Atiba bu anlamda Beşiktaş'ta en fazla lig maçına çıkacak olan yabancı futbolcu unvanına sahip olacak. Siyah-beyazlı kulüpte Atiba'nın ardından 156 lig maçına çıkan Sivok ikinci, 145 lig maçına çıkan Holosko üçüncü ve 144 lig maçına çıkan Bobo dördüncü sırada bulunuyor.
36 AVRUPA MAÇINA ÇIKTI
Beşiktaş'la ligdeki 157. maçına çıkmaya hazırlanan Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde şu an kadar 36 maça çıktı. Beşiktaş forması altında Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da 11 karşılaşmaya çıkan Kanadalı oyuncu, Trabzonspor maçıyla birlikte Beşiktaş kariyerindeki 204. maçına çıkmış olacak.
- 16.12.2018 18:59
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
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