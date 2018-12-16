Atiba rekor kıracak
16 Aralık 2018, Pazar
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Atiba rekor kıracak

Atiba rekor kıracak

’ın Kanadalı yıldızı , maçıyla birlikte tarihe geçiyor. Yıldız oyuncu bu maçla birlikte 157. lig maçına çıkarak Beşiktaş'ın ligde en çok forma giyen yabancı oyuncusu olacak.

'ta , maçıyla birlikte siyah-beyazlı takımın tarihine geçecek. Bordo-mavili rakip karşısında maça ilk 11'de başlayacak olan 35 yaşındaki futbolcu, bu maçla birlikte 157. kez ligde Beşiktaş formasını giyecek. Atiba bu anlamda Beşiktaş'ta en fazla lig maçına çıkacak olan yabancı futbolcu unvanına sahip olacak. Siyah-beyazlı kulüpte Atiba'nın ardından 156 lig maçına çıkan Sivok ikinci, 145 lig maçına çıkan Holosko üçüncü ve 144 lig maçına çıkan Bobo dördüncü sırada bulunuyor.

36 AVRUPA MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş'la ligdeki 157. maçına çıkmaya hazırlanan Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde şu an kadar 36 maça çıktı. Beşiktaş forması altında ve 'da 11 karşılaşmaya çıkan Kanadalı oyuncu, Trabzonspor maçıyla birlikte Beşiktaş kariyerindeki 204. maçına çıkmış olacak.

  1. 16.12.2018 18:59
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