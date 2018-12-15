UEFA, kasti faule acımıyor – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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, kasti faule acımıyor

<a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a>, kasti faule acımıyor

taraftarı, gören Quaresma'ya sahadan çıkarken büyük tepki gösterdi.

taraftarı, gören Quaresma'ya sahadan çıkarken büyük tepki gösterdi. 'nın da 'nin gördüğü pozisyonu gibi pozisyonlar için çok acımasız olduğu biliniyor. İsveçli gazeteciler, 'nin bu kart yüzünden 4'ten az ceza almayacağını iddia ettiler.

  1. 15.12.2018
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