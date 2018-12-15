Beşiktaş taraftarı, kırmızı kart gören Quaresma'ya sahadan çıkarken büyük tepki gösterdi. UEFA'nın da Q7'nin gördüğü kırmızı kart pozisyonu gibi pozisyonlar için çok acımasız olduğu biliniyor. İsveçli gazeteciler, Q7'nin bu kart yüzünden 4'ten az ceza almayacağını iddia ettiler.