UEFA, kasti faule acımıyor
Beşiktaş taraftarı, kırmızı kart gören Quaresma'ya sahadan çıkarken büyük tepki gösterdi.
Beşiktaş taraftarı, kırmızı kart gören Quaresma'ya sahadan çıkarken büyük tepki gösterdi. UEFA'nın da Q7'nin gördüğü kırmızı kart pozisyonu gibi pozisyonlar için çok acımasız olduğu biliniyor. İsveçli gazeteciler, Q7'nin bu kart yüzünden 4'ten az ceza almayacağını iddia ettiler.
- 15.12.2018
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
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