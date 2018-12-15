Sakatlardan iyi haber var – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Sakatlardan iyi haber var

Sakatlardan iyi haber var

'ta sakatlıkları nedeniyle Malmö karşısında oynamayan 3 futbolcu takımla antrenmanlara başladı.

'ta sakatlıkları nedeniyle Malmö karşısında oynamayan 3 futbolcu takımla antrenmanlara başladı. 'in forma vermesi halinde , ve Caner, yarınki karşısında görev yapabilecek. Tedavileri süren ve Babel ise maçta forma giyemeyecek.

  1. 15.12.2018
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