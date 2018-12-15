Ricardo Quaresma, siyahbeyazlı formayla hırçın bir görüntü sergiliyor. Beşiktaş'ta 6. sezonunu geçiren 35 yaşındaki oyuncu, gördüğü kartlarla da gündeme geldi. Siyah-beyazlı ekipte 6 sezonda 212 resmi karşılaşmaya çıkan Quaresma, toplam 55 sarı kart görürken, 8 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı. Quaresma, Avrupa'da formasını giydiği S. Lizbon, Porto, Barcelona, Inter ve Chelsea'de bu kadar hırçın görüntü sergilememişti. Avrupa'nın bu önemli takımlarında toplam 342 resmi mücadeleye çıkan Portekizli futbolcu, 64 sarı ve 5 kırmızı kart görmüştü. Beşiktaş'ta 3,8 maçta bir sarı kart gören Quaresma, diğer takımlarda ise 5,3 karşılaşmada bir aynı durumu yaşadı.



HER KIRMIZI KARTI AYRI OLAY YARATTI!

Quaresma, önceki akşam 2014/15 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla resmi maçlarda 5'inci kırmızı kartını gördü. En kritik maçlarda gördüğü kırmızı kartlar yüzünden takımının dengesini bozan Portekizli, aldığı cezalara rağmen sinirinden kurtulamadı.

13 ARALIK 2018-MALMÖ: Brorsson'un kavalına vurdu. Kırmızı gördü. Maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kalan Beşiktaş gol atamadı. Avrupa'ya veda etti.

1 MART 2018-FENERBAHÇE: Josef'e tokat attığı için direkt kırmızı kart gördü. 5 maç ceza aldı. Karşılaşma 2-2 bitti. Rövanş gergin geçti. Şenol Güneş atılan isimle yaralandı. Beşiktaş sahadan çekildi, Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldı.

23 EYLÜL 2017-FENERAHÇE: 41'de Valbuena'ya, 2 dakika sonra Mehmet Ekici'ye yaptığı hareketten sonra çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Onun yaktığı ateşten sonra takım arkadaşları Oğuzhan ve Atiba'da kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

11 NİSAN 2016-BURSASPOR: Maçın bittiği anda Bursaspor'dan Hosogai ile beraber kırmızı kartla cezalandırıldı. Taraftarlar arasında gergin olan ortamı iyice gerdi.

22 AĞUSTOS 2015-TRABZONSPOR: Beraberlik golünü attı. Sonra hakem düdük çalmadan topa vurduğu için kırmızı kartla atıldı. Maçı Trabzonspor 2-1 kazandı.



EKSTRA CEZA YOLDA

2015'te Trabzon maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında 100 bin euro ceza alan Quaresma, F.Bahçe maçında gördüğü kırmızı kart yüzünden 250 bin euro para cezasına çarptırılmıştı. Q7'nin öson kırmızı kartı yüzünden ekstra ceza alacağı belirtildi.



APTALCA BİR HAREKET YAPTI

İsveç basını Ricardo Quaresma'ya ateş püskürdü. Aftonbladet gazetesi haberi, "Malmö'den Beşiktaş sansasyonu" başlığıyla duyururken, "Quaresma aptalca bir faulle oyundan atıldı" ifadelerini kullandı. Expressen gazetesi de ölüm kalım karşılaşmasında Malmö'nün zoru başardığı yazdı.