Oğuzhan’la bağlar kopuyor

Beşiktaş'ta iki sezon öncesinin temel taşlarından biri olan Oğuzhan Özyakup'un taraftarlarla bağı koptu-kopacak. Oynadığı her maçta protesto edilen ve oyundan çıkarken yuhalanan Oğuzhan'ın, taraftarlarla arasını düzelmesi bir an önce eski formuna kavuşmasına bağlı görünüyor.