Oğuzhan’la bağlar kopuyor – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Oğuzhan’la bağlar kopuyor

Oğuzhan’la bağlar kopuyor

'ta iki sezon öncesinin temel taşlarından biri olan 'un taraftarlarla bağı koptu-kopacak.

'ta iki sezon öncesinin temel taşlarından biri olan 'un taraftarlarla bağı koptu-kopacak. Oynadığı her maçta protesto edilen ve oyundan çıkarken yuhalanan Oğuzhan'ın, taraftarlarla arasını düzelmesi bir an önce eski formuna kavuşmasına bağlı görünüyor.

  1. 15.12.2018
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