Kara Kartallar lige geri döndü – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Kara Kartallar lige geri döndü

Kara Kartallar lige geri döndü

'ye yenilerek elenen , derbi hazırlıklarına ara vermeden başladı.

'ye yenilerek elenen , derbi hazırlıklarına ara vermeden başladı. yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Malmö karşısında görev alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular istasyon ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.

  1. 15.12.2018
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