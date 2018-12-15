Kara Kartallar lige geri döndü
Malmö'ye yenilerek elenen Beşiktaş, derbi hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Malmö'ye yenilerek elenen Beşiktaş, derbi hazırlıklarına ara vermeden başladı. Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Malmö karşısında görev alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular istasyon ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.
- 15.12.2018
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
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