UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde grup maçları geride kalırken, Türk takımlarının performansı hayal kırıklığı yaşatsa da Türkiye'nin ülke puanı klasmanında 10. sıradaki yeri değişmedi. Beşiktaş, bu sezon 9,5 puan, son 5 sezonda 69 puan, son 10 sezonda ise 102,5 puanla Türkiye'ye en fazla katkı yapan ekip konumunda. Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt takım gönderebilme açısından kritik eşik olan 10. sıra için Türkiye'nin rakipleri Hollanda ve Avusturya.



ÜÇÜNCÜ SEFERDE OLMADI!

Beşiktaş bir sıçradı, iki sıçradı, ama üçüncü de işler istediği gibi gitmedi... Siyah-beyazlılar Avrupa'ya veda etmemek için çok uğraştı, ama bu kez başarılı olamadı. Ön eleme turunda LASK'ı 90+3'te Negredo'nun attığı golle eleyebilen siyahbeyazlılar, Sarpsborg maçında 90+4'te Lens'in golüyle umutlarını son haftaya taşıdı. Fakat önceki akşam Malmö maçında 90+3'te Larin'in topu direkte patladı ve Avrupa defteri kapandı.