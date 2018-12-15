En çok katkıyı Beşiktaş yaptı – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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En çok katkıyı yaptı

En çok katkıyı <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> yaptı

Şampiyonlar Ligi ve 'nde grup maçları geride kalırken, Türk takımlarının performansı hayal kırıklığı yaşatsa da 'nin ülke puanı klasmanında 10. sıradaki yeri değişmedi.

Şampiyonlar Ligi ve 'nde grup maçları geride kalırken, Türk takımlarının performansı hayal kırıklığı yaşatsa da 'nin ülke puanı klasmanında 10. sıradaki yeri değişmedi. , bu sezon 9,5 puan, son 5 sezonda 69 puan, son 10 sezonda ise 102,5 puanla 'ye en fazla katkı yapan ekip konumunda. Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt takım gönderebilme açısından kritik eşik olan 10. sıra için Türkiye'nin rakipleri ve .

ÜÇÜNCÜ SEFERDE OLMADI!
bir sıçradı, iki sıçradı, ama üçüncü de işler istediği gibi gitmedi... Siyah-beyazlılar Avrupa'ya veda etmemek için çok uğraştı, ama bu kez başarılı olamadı. Ön eleme turunda LASK'ı 90+3'te 'nun attığı golle eleyebilen siyahbeyazlılar, Sarpsborg maçında 90+4'te Lens'in golüyle umutlarını son haftaya taşıdı. Fakat önceki akşam Malmö maçında 90+3'te Larin'in topu direkte patladı ve Avrupa defteri kapandı.

  1. 15.12.2018
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