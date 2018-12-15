Diz çökmeden savaşıp aldık

Malmö'nün Avrupa Ligi'nde attığı son 4 golde, 3 gol ve 1 asistle payı bulunan Antonsson, önceki akşam da takımına turu getirdi. 27 yaşındaki golcü oyuncu Kanal 9 TV'ye, "Adil bir şekilde de maçı kazandık. Diz çökmeden, birbiri için savaşan bir takım vardı sahada" açıklamasını yaptı.