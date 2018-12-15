Diz çökmeden savaşıp aldık – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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çökmeden savaşıp aldık

Diz çökmeden savaşıp aldık

'nün 'nde attığı son 4 golde, 3 gol ve 1 asistle payı bulunan , önceki akşam da takımına turu getirdi.

'nün 'nde attığı son 4 golde, 3 gol ve 1 asistle payı bulunan , önceki akşam da takımına turu getirdi. 27 yaşındaki golcü oyuncu Kanal 9 TV'ye, "Adil bir şekilde de maçı kazandık. çökmeden, birbiri için savaşan bir takım vardı sahada" açıklamasını yaptı.

  1. 15.12.2018
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