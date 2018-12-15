Avrupa’da rekorlar kıran Beşiktaş bu yıl gruptan çıkamadı
Şampiyonlar Ligi’nde yeni rekorlar kıran, UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselmeyi başaran Beşiktaş, bu sezon Avrupa kulvarında istediğini alamadı
UEFA Avrupa Ligi'ne gruplarda veda eden Beşiktaş, Avrupa'da büyük hayal kırıklığı yaşattı. Şenol Güneş yönetiminde 2016-17'de UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselmeyi başaran ve geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki grup maçlarında rekorlarıyla Türk futboluna damgasını vuran siyah-beyazlılar, bu sezon etkisiz bir performans sergiledi. Grup maçlarında sadece 7 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, I Grubu'nu üçüncü tamamlayarak elendi. Beşiktaş, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki 12 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alırken 4 yenilgi yaşadı.
GOL REKORUNU KIRDILAR
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan Beşiktaş, Türk futboluna damga vurmuştu. Grup mücadelesini namağlup tamamlamasının yanı sıra lider çıkan ilk Türk takımı unvanını elde eden siyah-beyazlılar, 14 puanla grupta en çok puan toplayan Türk takımı olarak dikkati çekmişti. 11 gol kaydeden Beşiktaş, Türk takımları içinde gol rekorunu da eline geçirmişti. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki sezondaki 14 maçta 3 kez mağlup olan Beşiktaş, bu sezon Avrupa Ligi'ni 4 yenilgiyle tamamladı.
İNÖNÜ'DE KIRILGAN
Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde önceki 3 sezonda İstanbul'da rakiplerine Avrupa maçlarında kolay geçit vermeyen Beşiktaş, bu sezon ise kırılgan performans sergiledi. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon İstanbul'daki 6 maçta rakiplerine 4 kez üstünlük sağlarken, 2 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.
- 15.12.2018
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
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