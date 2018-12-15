Avrupa’da rekorlar kıran Beşiktaş bu yıl gruptan çıkamadı

UEFA Avrupa Ligi'ne gruplarda veda eden Beşiktaş, Avrupa'da büyük hayal kırıklığı yaşattı. Şenol Güneş yönetiminde 2016-17'de UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselmeyi başaran ve geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki grup maçlarında rekorlarıyla Türk futboluna damgasını vuran siyah-beyazlılar, bu sezon etkisiz bir performans sergiledi. Grup maçlarında sadece 7 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, I Grubu'nu üçüncü tamamlayarak elendi. Beşiktaş, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki 12 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alırken 4 yenilgi yaşadı.



GOL REKORUNU KIRDILAR

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan Beşiktaş, Türk futboluna damga vurmuştu. Grup mücadelesini namağlup tamamlamasının yanı sıra lider çıkan ilk Türk takımı unvanını elde eden siyah-beyazlılar, 14 puanla grupta en çok puan toplayan Türk takımı olarak dikkati çekmişti. 11 gol kaydeden Beşiktaş, Türk takımları içinde gol rekorunu da eline geçirmişti. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki sezondaki 14 maçta 3 kez mağlup olan Beşiktaş, bu sezon Avrupa Ligi'ni 4 yenilgiyle tamamladı.



İNÖNÜ'DE KIRILGAN

Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde önceki 3 sezonda İstanbul'da rakiplerine Avrupa maçlarında kolay geçit vermeyen Beşiktaş, bu sezon ise kırılgan performans sergiledi. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon İstanbul'daki 6 maçta rakiplerine 4 kez üstünlük sağlarken, 2 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.