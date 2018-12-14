Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile mücadele edecek. Bu maç ilginç bir buluşmaya da sahne olacak. Bir tarafta, Trabzonspor'un efsane kaptanı ve teknik direktörü Şenol Güneş ile yine bordo-mavili forma altında efsaneleşen ve teknik direktör olarak Trabzonspor'da büyük bir sükse yapan Ünal Karaman. Bilindiği gibi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bordo-mavili takımın başında olduğu dönemde uzun yıllar Ünal Karaman'ın hocalığını yapmıştı. Karaman ise A Milli Takım'da 2000-2004 yılları arasında Şenol Güneş'in yardımcılığını yaptı. İkili daha sonra 2009-2013 yıllarında da Trabzonspor'da birlikte görev aldı.



TRABZONSPOR RUHU KENARDA OLACAK

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan maçta her ne kadar iki teknik adam kendi takımları adına taktik savaşı verecek olsalar da uzun yıllar bordo-mavili forma için omuz omuza mücadele eden Şenol Güneş ve Ünal Karaman, ilk kez bir birlerine rakip olacak. 1995-1996 sezonunda Trabzonspor'da teknik direktörlük görevinde bulunan Şenol Güneş'in takım kaptanı Ünal Karaman'dı. 2010-2011 sezonunda ise Güneş ve Karaman, kulübede birlikte bordo-mavili takım için taktik savaşı veriyorlardı. Trabzonspor ruhunu yaşayan hoca-öğrenci karşılaşmasında gülen tarafın kim olacağı ise merakla bekleniyor.



KARAMAN: "ŞENOL GÜNEŞ, SON DERECE SAYGI DUYDUĞUM BİR İNSAN"

Hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş maçının her iki takım için de zor bir maç olacağını söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bu maçı diğerlerinden farklı görmediğini vurguladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Beşiktaş bu ülkede son derece saygı duyduğumuz bir camia. Başında da içimizden biri var. Son derece saygı duyduğumuz, değer verdiğimiz bir büyüğümüz ve hocamız var. Onlar açısından da bizler açısından da zor bir müsabaka olacak. Bizim hedefimiz iyi futbol oynamak. Sonucu hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.



KARAMAN, GÜNEŞ'İ YENERSE BİR İLKİ YAŞAYACAK

Süper Lig'de 16 Aralık Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibi karşısından galibiyetle ayrılması halinde bordo-mavili takımda Şenol Güneş'in görev yaptığı 2010-2011 sezonundan sonra üç büyük rakibini aynı sezon içerisinde yenme başarısını Ünal Karaman ile göstermiş olacak.