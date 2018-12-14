Saygı duruşu
Beşiktaş-Malmö maçında geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Malmö Başkanı Hakan Jeppsson unutulmadı.
Beşiktaş-Malmö maçında geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Malmö Başkanı Hakan Jeppsson unutulmadı. 57 yaşında hayata gözlerini yuman Jeppsson için iki takım oyuncuları ve tüm stat saygı duruşunda bulundu. Skorborda da İngilizce 'Kaybınız için üzgünüz' yazıldı.
- 14.12.2018
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