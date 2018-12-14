Saygı duruşu – Fotomaç – 14 Aralık 2018
14 Aralık 2018, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Saygı duruşu

Saygı duruşu

Beşiktaş-Malmö maçında geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Malmö Başkanı unutulmadı.

Beşiktaş-Malmö maçında geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Malmö Başkanı unutulmadı. 57 yaşında hayata gözlerini yuman Jeppsson için iki takım oyuncuları ve tüm stat saygı duruşunda bulundu. Skorborda da İngilizce 'Kaybınız için üzgünüz' yazıldı.

  1. 14.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Saygı duruşu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN