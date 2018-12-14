İhanet etti – Fotomaç – 14 Aralık 2018
14 Aralık 2018, Cuma
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İhanet etti

İhanet etti

Taraftarlar, 65. dakikada gören ’yı çok sert bir şekilde eleştirdi

Malmö karşısında 65. dakikada gördüğü ile oyundan ihraç edilen bu sezon ilk kez kızardı. futbolcu takımının 1-0 geride olduğu anlarda gereksiz ve sert bir müdahale ile oyundan atıldı. Siyah-beyazlı forma ile dört sezonda 140 maça çıkan tecrübeli yıldız toplamda 5. kırmızı kartını gördü. Quaresma kulüp kariyerinde ise 555 maçta 13 kez kırmızı kart ile cezalandırıldı. Portekizli oyuncu soyunma odasına giderken tribünler tarafından yuhalandı. Sosyal medyada da "Takımına ihanet etti" yorumları yapıldı.

  1. 14.12.2018
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