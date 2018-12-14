İhanet etti

Malmö karşısında 65. dakikada gördüğü kırmızı kart ile oyundan ihraç edilen Quaresma bu sezon ilk kez kızardı. Portekizli futbolcu takımının 1-0 geride olduğu anlarda gereksiz ve sert bir müdahale ile oyundan atıldı. Siyah-beyazlı forma ile dört sezonda 140 maça çıkan tecrübeli yıldız toplamda 5. kırmızı kartını gördü. Quaresma kulüp kariyerinde ise 555 maçta 13 kez kırmızı kart ile cezalandırıldı. Portekizli oyuncu soyunma odasına giderken tribünler tarafından yuhalandı. Sosyal medyada da "Takımına ihanet etti" yorumları yapıldı.