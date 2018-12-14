Gökhan şoku!
Kara Kartal’da Malmö karşılaşmasına ilk 11’de başlaması planlanan Gökhan Gönül son anda kadrodan çıkarıldı.
Kara Kartal'da Malmö karşılaşmasına ilk 11'de başlaması planlanan Gökhan Gönül son anda kadrodan çıkarıldı. Sakatlanan Gökhan kadrodan son anda çıkarıldı, yerine 5 gündür dinlendirilen Dorukhan oynadı. Yine bir orta saha oyuncusu olan Necip de zorunlu olarak stopere geçti.
- 14.12.2018
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