Gökhan şoku!

Kara Kartal'da Malmö karşılaşmasına ilk 11'de başlaması planlanan Gökhan Gönül son anda kadrodan çıkarıldı. Sakatlanan Gökhan kadrodan son anda çıkarıldı, yerine 5 gündür dinlendirilen Dorukhan oynadı. Yine bir orta saha oyuncusu olan Necip de zorunlu olarak stopere geçti.