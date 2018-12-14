Gökhan şoku! – Fotomaç – 14 Aralık 2018
14 Aralık 2018, Cuma
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Gökhan şoku!

Gökhan şoku!

’da Malmö karşılaşmasına ilk 11’de başlaması planlanan son anda kadrodan çıkarıldı.

'da Malmö karşılaşmasına ilk 11'de başlaması planlanan son anda kadrodan çıkarıldı. Sakatlanan Gökhan kadrodan son anda çıkarıldı, yerine 5 gündür dinlendirilen Dorukhan oynadı. Yine bir orta saha oyuncusu olan Necip de zorunlu olarak stopere geçti.

  1. 14.12.2018
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