Elveda Avrupa!
Beşiktaş beraberliğin bile yettiği maçta İsveç ekibine yenildi, Avrupa Kupaları’na veda etti. 9’da Necip ve Love’un şutları direkten döndü. Quaresma 65’te kızardı ve Kartal 10 kişi kaldı Cyle Larin’in 90+3’teki aşırtma vuruşu da üst direkten dışarı gidince Avrupa defteri kapandı.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun son hafta maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta İsveç temsilcisi Malmö'yü konuk etti. Beraberliğin bile Beşiktaş'a tur atlatacağı maçta siyah- beyazlı temsilcimiz, Malmö'ye 1-0 yenildi ve hayal kırıklığı yarattı. Kara Kartal, 9'uncu dakikada golle burun buruna geldi. Önce Necip Uysal'ın, hemen ardından da Vagner Love'ın şutları direkten geri geldi. İlk yarısı golsüz biten maçın 51'inci dakikasında konuk ekip Malmö, Marcus Antonsson'un golüyle öne geçti. Beşiktaş'ta 65'te Ricardo Quaresma, rakibine yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart ile cezalandırıldı ve oyundan atıldı. Beşiktaş, kalan 25 dakikayı 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Siyah-beyazlılar 90+3'te tura çok yaklaştı ancak yine direği geçemedi! Oyuna sonradan giren Cyle Larin, müsait pozisyonda topu kalecinin üzerinden aşırttı fakat top, üst direğe çarpıp dışarı çıkınca Beşiktaş'ın Avrupa defteri kapandı.
- 14.12.2018
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