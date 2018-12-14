Burak Yılmaz Beşiktaş için hazır!
Beşiktaş 33 yaşındaki forvet ile anlaştı, bonservis bedelini Karadeniz ekibi belirleyecek.
Beşiktaş, Burak Yılmaz ile prensip anlaşmasına vardı, son sözü Trabzonspor söyleyecek. Siyah beyazlıların, Trabzon'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in golcü oyuncunun transferi konusunda ısrarcı olduğu belirtilirken, Güneş geçtiğimiz transfer dönemlerinde de Burak Yılmaz'ı istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Burak ile her konuda anlaşan Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor'un belirleyeceği bonservis bedeline göre resmi girişimlere başlayacak.
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