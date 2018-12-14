90+3’te direk

Siyah-beyazlı takım, 90+3. dakikada tura çok yaklaştı ancak direği geçemedi! Oyuna sonradan giren Larin, müsait bir pozisyonda topu kalecinin üzerinden aşırttı fakat meşin yuvarlak, üst direğe çarpıp dışarı çıktı. Malmö de özellikle ikinci devrede birçok net pozisyonu harcadı.