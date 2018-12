Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray maçını izlemek için bir restorana giden Mehmet Tutulkan, restoran sahibi ve yanındakiler tarafından kafasına vurulan demir çubukla ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Beşiktaşlı yöneticiler, Mehmet Tutulkan'ın babası Metin Tutulkan, eşi Arife Tutulgan, annesi Yeter Tutulkan, kız kardeşi Duygu Şişman ve kızı Azra Tutulgan'a taziyelerini sundu.



Beiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, olayın hukuki süreci ile Beşiktaş Kulübü'nün yakından ilgileneceğini belirtirken, Mehmet Tutulgan'ın kızı Azra Tutulgan'ın (5) ise tüm eğitim masraflarının Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel tarafından karşılanacağı dair bilgiler de aileye iletildi.



FİKRET ORMAN, TELEFONLA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ



Ziyaret esnasında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile telefonda görüştükten sonra Metin Tutulgan'a başsağlığı diledi. Orman, merhumun ailesine, "Her zaman yanınızdayız" mesajını verirken, kendilerini maçlarda sık görmek istediklerini ve gelmek istedikleri zaman kapılarının her zaman açık olduğunu iletti.



MAHMUTYAZICIOĞLU: "BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE FENERBAHÇE GEREKİYORSA 50 SENE ŞAMPİYON OLMASIN AMA 5 YAŞINDA BİR ÇOCUK YETİM KALMASIN"



Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, her zaman aileye destek olacaklarını ve bu olaydan dolayı çok üzgün olduklarını kaydederek, "Çok acılı bir aile ziyaretindeyiz. Bizim için de çok duygusal ve acı bir gün. Mehmet kardeşimiz rahmetli oldu. Ailesine, babasına, eşine başsağlığı dilemeye geldik. Bir amacımız da bu işi kamuoyunda gündemde tutarak böyle şeylerin olmasına engel olmak. Bu işin rengi yok. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gerekiyorsa 50 sene şampiyon olmasın ama 5 yaşında bir çocuğun yetim kalmasıyla mukayese edilmez bu. Ondan sonra işin daha da gerilmesini engellemek bütün ilgililerin en ağır cezayı alması için bu işi biz Beşiktaş camiası olarak gündemde tutacağız, sonuna kadar gideceğiz. Ailenin bütün hukuk sürecini biz üstlendik, biz devam ettireceğiz. Azra ile ilgili bütün yükümlülükleri yerine getireceğiz. Beşiktaş Kulübü ve yöneticimiz Hüseyin Bey'in de sahip olduğu Bahçeşehir Kolejleri, Azra kızımızın lise sona kadar bütün eğitimini üstlendi. Üniversite sonrası inşallah nasip olur, onu da üstleneceğiz. Şu anda onun için bir şey yapma şansımız yok. Maksadımız ailenin acısını hafifletmek. Elimizden geldiği kadar destek olmak ve bu işi kamuoyu gündeminde tutarak bu gibi bir olayın tekrarlanmasına kesin ve kesinkes engel olmak, amacımız bu. Eğer öğrenebilseydik, önceden gelebilseydik hastane süreci, cenaze, katılamadık, bilmiyorduk. O konuda bilgimiz olmadığı için gelemedik ama yine de gerçekten özür dileriz bilmediğimiz için gelemedik. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Yapabileceğimiz tek şey bu. Allah'tan rahmet eyliyoruz" açıklamasını yaptı.



TUTULKAN: "BEŞİKTAŞ KULÜBÜ'NE TEŞEKKÜR EDERİM"



Mehmet Tutulkan'ın babası Metin Tutulgan ise suçluların cezasını çekmesi gerektiğini söyleyerek, "Beşiktaş Kulübü'ne ve başkanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu olay ile ilgili çok yakından yardımcı oldular. Her seferinde aradılar bizi, sordular. Ne deyim acımız büyük konuşacak çok şey var da şu anda ben konuşamam. Ama başkan sağ olsun her gün aramıştır beni, acımızı paylaştılar. Bundan sonraki süreçte de Allah razı olsun, yardımcı olacaklarını söylediler. Bu bizim için biraz teselli yani ne kadar ağır ceza alması gerekiyorsa alsınlar, en azından teselli buluruz, acımız biraz daha azalır" dedi.



YÜCEL: "AZRA ÇOCUĞUMUZUN VELİSİ BİZ OLACAĞIZ"



Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, çok üzgün olduklarına değinerek, Mehmet Tutulkan'ın kızı Azra Tutulgan'ın (5) eğitim masraflarını karşılayacaklarını ve sürekli desteklerini sürdüreceklerini vurguladı. "Öncelikle bu son olsun, son olsun diyoruz bir türlü son olmuyor ve ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz her ne kadar televizyonda gazetede takip etsek de burada aileyle beraber olunca gerçekten acıyı hissedebiliyoruz. Şafak Bey'in de söylediği gibi taraftar kitlesine Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe işi değil bu gerçekten çok pisi pisine yitirdiğimiz bir kardeşimiz. Öncelikle Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. tekrardan yakınlarının başı sağ olsun. Benim için de ayrıca üzüntülü bir durum oldu. Hepimizin de bildiği üzere 5 yaşında bir kız çocuğu yetim kaldı. Azra kardeşimiz, Azra çocuğumuz. Aynı zamanda benim de 5 yaşında bir kızım var. Anaokuluna başladı bu sene. Fikret başkanımızın talimatıyla da artık Azra çocuğumuzun velisi biz olacağız. Yani sırf bu masraflar alakalı değil. Tüm eğitim yaşamı boyunca veliliğini, mentörlüğünü, rehberliğini üstlenmeye gayret edeceğiz. Tabii en önemlisi bu konuyu taraftarlıktan ziyade sürekli gündemde tutup faillerin yakalanması ve bir daha yaşanmamasıyla alakalı. Üstümüze düşen tüm sorumluluğu yükümlülüğü yerine getirmeye çalışacağız. Tekrardan herkesin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.