Beşiktaş - Trabzonspor maçının biletleri satışta
12 Aralık 2018, Çarşamba
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- maçının biletleri satışta

<a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> - <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> maçının biletleri satışta

'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü oynanacak - maçının biletleri satışa sunuldu.

Kulübünden yapılan açıklamada, müsabaka için belirlenen bilet fiyatlarının 125 ile bin lira aralığında olduğu aktarıldı.

maçının kategorilere göre bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1: 335 lira

Kategori 2: 305 lira

Kategori 3: 275 lira

Kategori 4: 245 lira

Kategori 5: 215 lira

Kategori 6: 185 lira

Kategori 7: 135 lira

Kategori 8: 125 lira

VIP: 800 lira

1903 A-E Blok: 800 lira

1903 B-D Blok: 850 lira

1903 C Blok: Bin lira

  1. 12.12.2018 12:16
  2. Güncelleme: 12.12.2018 15:19
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