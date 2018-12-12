Beşiktaş - Trabzonspor maçının biletleri satışta
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçının biletleri satışa sunuldu.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, müsabaka için belirlenen bilet fiyatlarının 125 ile bin lira aralığında olduğu aktarıldı.
Trabzonspor maçının kategorilere göre bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1: 335 lira
Kategori 2: 305 lira
Kategori 3: 275 lira
Kategori 4: 245 lira
Kategori 5: 215 lira
Kategori 6: 185 lira
Kategori 7: 135 lira
Kategori 8: 125 lira
VIP: 800 lira
1903 A-E Blok: 800 lira
1903 B-D Blok: 850 lira
1903 C Blok: Bin lira
- 12.12.2018 12:16
- Güncelleme: 12.12.2018 15:19
-
Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 6
Yorum
Yasama Bizim tekfur her şampiyonluktan sonra kendisini imparator zannedip havalara girince takım sefilleri oynamaya başladı. Suçlu Terim ve TFF dir
-
Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 6
Yorum
sami terime saygi sevgi seli mi dediniz yok yaw, bu kadar basarisiz birine mi sevgi seli, shalke sayesinde ancak uefa'da devam edebilen birisisin
-
Fatih Terim'den takıma sert gönderme!
Toplam 2
Yorum
sami fenerbahce basarisiz sezon gecirince kimse Terim ve gs'in basarisizligindan soz etmiyor, fener resmen Terimi kurtardi.
Beşiktaş - Trabzonspor maçının biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.