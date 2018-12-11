Şehitler unutulmadı!
11 Aralık 2018, Salı
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Şehitler unutulmadı!

Şehitler unutulmadı!

kulübü, 10 Aralık 2016’da ’ta yaşanan hain saldırının ikinci yılında düzenlenen anma töreninde birçok sporcusu ve yöneticileriyle birlikte katıldı.

kulübü, 'ta 10 Aralık 2016'da yaşanan bombalı terör saldırısının ikinci yılında şehitler unutulmadı. Siyah-beyazlılar hain saldırının ikinci yılında düzenlenen anma töreninde birçok sporcusu ve yöneticileriyle birlikte yer aldı. 39 polis ve 7 sivilin şehit olduğu saldırının ikinci yılında düzenlenen anma törenine İkinci Başkanı , yöneticiler ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yanı sıra A Takım kaptanları , ve 'la birlikte diğer branşların sporcularının dışında sivil toplum örgütleri ve emniyet mensupları da yer aldı. Beşiktaş İkinci Başkanı , şehitlere rahmet dileyerek şu ifadeleri kullandı: "Tüm şehitlerimize tekrar rahmet diliyoruz. Özellikle tüm ülkeyi üzen olaylardan birisiydi. Gazilerimize de tekrar geçmiş olsun diyorum. Bir daha böyle bir olayın ülkemizde, camiamızda ve çevremizde olmamasını Allah'tan diliyorum. Tekrar Allah rahmet eylesin."

  1. 11.12.2018
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