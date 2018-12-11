Şehitler unutulmadı!
Beşiktaş kulübü, 10 Aralık 2016’da Vodafone Park’ta yaşanan hain saldırının ikinci yılında düzenlenen anma töreninde birçok sporcusu ve yöneticileriyle birlikte katıldı.
Beşiktaş kulübü, Vodafone Park'ta 10 Aralık 2016'da yaşanan bombalı terör saldırısının ikinci yılında şehitler unutulmadı. Siyah-beyazlılar hain saldırının ikinci yılında düzenlenen anma töreninde birçok sporcusu ve yöneticileriyle birlikte yer aldı. 39 polis ve 7 sivilin şehit olduğu saldırının ikinci yılında düzenlenen anma törenine Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, yöneticiler Ahmet Ürkmezgil ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yanı sıra A Takım kaptanları Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal'la birlikte diğer branşların sporcularının dışında sivil toplum örgütleri ve emniyet mensupları da yer aldı. Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, şehitlere rahmet dileyerek şu ifadeleri kullandı: "Tüm şehitlerimize tekrar rahmet diliyoruz. Özellikle tüm ülkeyi üzen olaylardan birisiydi. Gazilerimize de tekrar geçmiş olsun diyorum. Bir daha böyle bir olayın ülkemizde, camiamızda ve çevremizde olmamasını Allah'tan diliyorum. Tekrar Allah rahmet eylesin."
- 11.12.2018
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Toplam 5
Yorum
karado taraftar istedi ali koç geldi,taraftar istedi aykut gitti,taraftar istedi ersun geldi fb küme düştü.
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Toplam 1
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gsgs hocam sen biz eksik değiliz. sahaya 11 kişi çıkıyoruz diyosun ama eksikler yüzünden takım psikolojik olarak eziliyor.mental olarak düşüyor.
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Son 13 yılın en kötüsü
Toplam 2
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BJK'li Senol Günes BJK'da üstüste rekorlar kirdi basari anlaminda. SImdi de ters yönde kirma yolunda... FB'ye fazla gülmeyelim bence..
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