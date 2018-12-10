En kritik süreç!
10 Aralık 2018, Pazartesi
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En kritik süreç!

En kritik süreç!

, bu hafta ’ta iki önemli sınava çıkacak. Kartal, Avrupa’da , ligde de ’u taraftarı önünde ağırlayacak.

'de 15. haftayı deplasmanda beraberliğiyle kapatan için bu hafta çok kritik... Siyah-beyazlılar, perşembe ve pazar günleri 'ta çok önemli iki 90 dakikaya çıkacak. , ilk olarak perşembe günü UEFA 'nde ekibi 'yü konuk edecek. Taraftarı önünde alacağı beraberlikle son hafta karşılaşmasında gruptan çıkmayı başaracak olan 'in öğrencileri, pazar günü ise son haftaların formda takımı 'u ağırlayacak. Süper Lig'de de zirve yarışındaki kalmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, bu iki kritik maçtan da zaferle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Şenol Güneş de, öğrencileriyle her fırsatta yaptığı konuşmalarda galibiyetten başka düşüncelerinin olmadığını ifade ediyor.

Q7'NiN AF MAÇI
Alanyaspor ile golsüz berabere biten maçta yaptığı 33 top kaybı ile eleştiri oklarının hedefinde olan , pusuya yattı. Malmö ile perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi maçı öncesi zafer sözü veren Portekizli yıldız, "Taraftarımızın önünde yeni bir galibiyet serisi için başlangıcı yapacağız. Şova hazır olsunlar. Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de en iyisini yapmak için mücadelemiz sürecek. Herkes elinden geleni yapacak. Kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı.
  1. 10.12.2018
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