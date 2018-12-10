En kritik süreç!
Beşiktaş, bu hafta Vodafone Park’ta iki önemli sınava çıkacak. Kartal, Avrupa’da Malmö, ligde de Trabzonspor’u taraftarı önünde ağırlayacak.
Q7'NiN AF MAÇI
Alanyaspor ile golsüz berabere biten maçta yaptığı 33 top kaybı ile eleştiri oklarının hedefinde olan Ricardo Quaresma, pusuya yattı. Malmö ile perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi maçı öncesi zafer sözü veren Portekizli yıldız, "Taraftarımızın önünde yeni bir galibiyet serisi için başlangıcı yapacağız. Şova hazır olsunlar. Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de en iyisini yapmak için mücadelemiz sürecek. Herkes elinden geleni yapacak. Kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı.
- 10.12.2018
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Konyaspor'dan Mete Kalkavan tepkisi
Toplam 1
Yorum
ugurgunyuz konyaspor maalesef haklı..
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Koeman son uyarılarını yaptı!
Toplam 4
Yorum
UA Küme hattını ilgilendirin çok önemli maç. KÜME DERBISI :)))))))))))
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Rizespor'dan Galatasaray'a çelme!
Toplam 4
Yorum
ĞİL GS. MEHTER GS İMPARATOR, H. ŞAŞ, Ü. DAVALA, ELMANDER, BU STAR YILDIZLARIN OLDUĞU YERDE MEHTER GS OLMAMALIYDI. TAKIM YÜRÜMÜYOR. BU NASIL GS.BÜYÜK TAKIM DE
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