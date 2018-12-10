Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman sağanak altında yapıldı.

İstasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik programın yer aldığı uygulamalar, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, Malmö maçı hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.