Beşiktaş'ta Malmö maçı hazırlıkları
10 Aralık 2018, Pazartesi
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'ta maçı hazırlıkları

Beşiktaş'ta Malmö maçı hazırlıkları

Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son haftasında 13 Aralık Perşembe günü İsveç'in ekibi ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman sağanak altında yapıldı.

İstasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik programın yer aldığı uygulamalar, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

, maçı hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

  1. 10.12.2018 19:12
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