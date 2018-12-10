Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son haftasında 13 Aralık Perşembe günü İsveç'in Malmö ekibi ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman sağanak altında yapıldı.
İstasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik programın yer aldığı uygulamalar, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaş, Malmö maçı hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
- 10.12.2018 19:12
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Fenerbahçe’de 10 numara yok!
Toplam 5
Yorum
karado taraftar istedi ali koç geldi,taraftar istedi aykut gitti,taraftar istedi ersun geldi fb küme düştü.
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Fatih Terim'den flaş Gomis, Melo ve Sneijder açıklaması!
Toplam 1
Yorum
gsgs hocam sen biz eksik değiliz. sahaya 11 kişi çıkıyoruz diyosun ama eksikler yüzünden takım psikolojik olarak eziliyor.mental olarak düşüyor.
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Son 13 yılın en kötüsü
Toplam 2
Yorum
BJK'li Senol Günes BJK'da üstüste rekorlar kirdi basari anlaminda. SImdi de ters yönde kirma yolunda... FB'ye fazla gülmeyelim bence..
Beşiktaş'ta Malmö maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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