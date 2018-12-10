Beşiktaş şehitleri için anma töreni yapıldı
Vodafone Park yakınında 10 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen hain terör saldırısında şehit düşen Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu ve Kartal Yuvası personeli Tunç Uncu ile birlikte tüm şehitler için vefatlarının ikinci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.
Vodafone Park Stadı'nda düzenlenen anma törenine 2. Başkan Serdal Adalı, yöneticiler Ahmet Ürkmezgil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, futbolculardan Tolga Zengin, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, branşlardan sporcular, emniyet yetkilileri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.
Şehitler anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Tören, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından okunan dualarla sona erdi.
Törenin ardından kısa bir konuşma yapan Beşiktaş 2. Başkanı Serdal Adalı, "Tüm şehitlerimize tekrar rahmet diliyoruz. Özellikle tüm ülkeyi üzen olaylardan birisiydi. Gazilerimize de tekrar geçmiş olsun diyorum. Bir daha böyle bir olayın ülkemizde, camiamızda ve çevremizde olmamasını Allah'tan diliyorum. Tekrar Allah rahmet eylesin" diye konuştu.
Siyah beyazlı kulüp ayrıca Vodafone Park Stadı Müze kapısında lokma dağıtımı da yaptı.
- 10.12.2018 14:41
- Güncelleme: 10.12.2018 14:44
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Fenerbahçe’de 10 numara yok!
Toplam 3
Yorum
canfb forvetin 30 şutta 1 tane gol atabiliyor forvet arkası oyuncun 15 şutundan hiç biri kaleyi bulmuyor. Guliano çıplak ayakla gerçerdi bunları
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Altın yedek Ekuban!
Toplam 1
Yorum
erol adam diyorki ben oynamalıyım.bunu golleri diyor.
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Erwin Koeman: Biz maç kazanamayız
Toplam 3
Yorum
mert ersun hoca zamanında emenike gibi oyuncuların çok iyi oynadığını gördük ve alper potuk hasanli vb. futbolcular çok daha iyi oynuyordu
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