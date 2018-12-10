Beşiktaş şehitleri için anma töreni yapıldı
10 Aralık 2018, Pazartesi
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şehitleri için anma töreni yapıldı

Beşiktaş şehitleri için anma töreni yapıldı

yakınında 10 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen hain terör saldırısında şehit düşen Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu ve personeli Tunç Uncu ile birlikte tüm şehitler için vefatlarının ikinci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

Stadı'nda düzenlenen anma törenine 2. Başkan , yöneticiler , Şafak Mahmutyazıcıoğlu, futbolculardan , , , branşlardan sporcular, emniyet yetkilileri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.
Şehitler anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Tören, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından okunan dualarla sona erdi.

Törenin ardından kısa bir konuşma yapan 2. Başkanı Serdal Adalı, "Tüm şehitlerimize tekrar rahmet diliyoruz. Özellikle tüm ülkeyi üzen olaylardan birisiydi. Gazilerimize de tekrar geçmiş olsun diyorum. Bir daha böyle bir olayın ülkemizde, camiamızda ve çevremizde olmamasını Allah'tan diliyorum. Tekrar Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Siyah beyazlı kulüp ayrıca Vodafone Park Stadı Müze kapısında lokma dağıtımı da yaptı.

  1. 10.12.2018 14:41
  2. Güncelleme: 10.12.2018 14:44
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