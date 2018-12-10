Babel: Oynamak istiyorum
10 Aralık 2018, Pazartesi
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Babel: Oynamak istiyorum

Babel: Oynamak istiyorum

Sakatlığı nedeniyle 'de son 3 karşılaşmada forma giyemeyen 'den hocasına mesaj var...

Beşiktaşlı yönetici 'nın sakatlığı nedeniyle oynadığını açıkladığı Hollandalı futbolcunun Malmö ile oynanacak Avrupa Ligi sınavında forma giymek istediği öğrenildi. Yıldız futbolcunun, teknik direktör 'e, "Oynamayarak değer kaybetmek istemem. Tekrar formamı giymek istiyorum" dediği de iddia edildi.
  1. 10.12.2018
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