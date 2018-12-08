Vagner Love fırsat tepti!
08 Aralık 2018, Cumartesi
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fırsat tepti!

<a href="/index/vagner-love?id=7854e0dc-dcd6-41d2-95ca-fdcb91cd557b" class="" rel="tag">Vagner Love</a> fırsat tepti!

’da ikinci yarıda oyuna giren forvet 80’inci dakikada mutlak bir golü kaçırdı.

'ın forveti , deplasmanında kaçırdığı golle yine saç baş yoldurdu.

Karşılaşmanın 62'inci dakikasında 'in yerine oyuna dahil olan Love, 80'inci dakikada çok önemli bir pozisyon yakaladı ve 'ı öne geçirmeye çok yaklaştı. Sırp yıldız Ljajic'in güzel ara pasıyla rakip ceza sahası içerisinde topla buluşan , savunmadan sıyrılıp şutunu çekti. Ancak yıldızın tehlikeli yerden yaptığı vuruş, yere düşen Alanyasporlu oyuncudan geri döndü. Bu, Beşiktaş'ın yakaladığı en önemli pozisyonlarından biriydi.

  1. 8.12.2018
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