Vagner Love fırsat tepti!

Beşiktaş'ın Brezilyalı forveti Vagner Love, Alanya deplasmanında kaçırdığı golle yine saç baş yoldurdu.

Karşılaşmanın 62'inci dakikasında Mustafa Pektemek'in yerine oyuna dahil olan Love, 80'inci dakikada çok önemli bir pozisyon yakaladı ve Beşiktaş'ı öne geçirmeye çok yaklaştı. Sırp yıldız Ljajic'in güzel ara pasıyla rakip ceza sahası içerisinde topla buluşan Vagner Love, savunmadan sıyrılıp şutunu çekti. Ancak Brezilyalı yıldızın tehlikeli yerden yaptığı vuruş, yere düşen Alanyasporlu oyuncudan geri döndü. Bu, Beşiktaş'ın yakaladığı en önemli pozisyonlarından biriydi.