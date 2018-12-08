Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanya karşısında adaptasyon sorunu yaşadıklarını ve düşündükleri oyunu sergileyemediklerini söyledi. Güneş, "Oyun başında adaptasyon sorunumuz vardı. Maça hakim olsak bile düşündüğümüz oyun kesinlikle bu değildi. Top kullanmada ve hücuma gidişte az top kaybı yapmalıydık. Az pozisyon ürettik ve son bölümde top kayıpları ile ciddi pozisyon verdik" dedi.



'TATMİN EDİCİ BİR OYUN VE SKOR OLMADI'



Şenol Güneş, takımının beraberliğe yakın bir oyun oynamasına sert tepki gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Tatmin edici bir oyun ve skor olmadı. Rakibin 0-0'ı düşünmesi normal ama bizim değil. Fazla pozisyon bulacağımız maçta az pozisyon bulduk. Maçtan önce kazanma hırsımız iyiydi ama onu sahaya yansıtamadık. Tempomuz yavaştı. Bu tip takımlara karşı top kayıplarından sonra iyi baskı yapmak gerek ki bunu yapamadık. Kötü bir maçtı bizim için" diye konuştu.



'ÖNCE MALMÖ MAÇI SONRA KALAN 3 MAÇ'



Şenol Güneş, ligde geriye kalan 3 maçtaki hedefleriyle ilgili soruya önce Avrupa'daki kritik Malmö maçını işaret etti. Güneş, "Bu maçtan sıyrılıp Malmö'ye hazırlanacağız. Elimizdeki oyuncular artık her şeyi ortaya koyacaklar. Perşembe günü oynayalım, diğerlerine bakarız" dedi.



ENGELLERİ BİRLİKTE AŞALIM



Aytemız Alanyaspor- Beşiktaş karşılaşmasında seremoniye iki takım da 5 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne atıfta bulunarak pankartla çıktı. Futbolcuların ellerinde, "Engelleri Birlikte Aşalım" pankartı vardı. Öte yandan karşılaşmada bazı engelli taraftarlar Alanya Kulübü'nün misafiriydi.



DERBİ MORAL OLMUŞTU



Beşiktaş'ın genç stoperi Fatih Aksoy, Galatasaray derbisini kazanarak sorumluluklarını yerine getirdiklerini açıkladı. Fatih, bir seri yakalamak için Alanya'ya geldiklerini belirterek, "Kazanmak ve seri yakalamak için gelmiştik. 1 puan aldığımız için üzgünüz" yorumunu yaptı.



SERGEN YALÇIN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK



Alanyaspor'un başına geçtikten sonra ligde Kayserispor'u 5-0 geçen Sergen Yalçın, geçen hafta Konyaspor'a 2-0 mağlup olmuştu. Turuncu-beyazlılar, Beşiktaş maçına Konya karşılaşmasının kadrosundan tek değişiklikle sahaya çıktı. Yalçın, geçen hafta 82 dakika sahada kalan Giannis Maniatis'in yerine Junior Fernandes'e görev verdi. Konya maçında kırmızı gören Merih Demiral ise kupadaki K.Maraş maçında cezasını çekmişti.