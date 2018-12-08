Necip duvar ördü
08 Aralık 2018, Cumartesi
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Necip duvar ördü

Necip duvar ördü

’ın jokeri Alanya’ya geçit vermedi.

'ta sakat ve cezalı oyuncu olduğu zaman 'in adeta can simidi olan , Alanya'da da yine 11'deki yerini aldı. Güneş'in jokeri, bu sefer stoperde görev aldı. Özellikle ilk yarıda 'un hızlı hücumları karşısında başarılı müdahalelerde bulunan ve kademeye giren Necip, performansıyla dikkat çekti.

YÖNETİCİLER SÖYLEŞİDE

Beşiktaşlı yöneticiler ile , Alanya Beşiktaşlılar Derneği ve TED Koleji'nin ortaklaşa düzenlediği söyleşiye katıldı. İki yöneticiye de plaket verildi.

95 KİŞİDEN FAZLA OLMAZ

Beşiktaş Mogaz'ın bugün saat 18.30'da Selka ile yapaacağı maç öncesi taraftarlara uyarı geldi. Beşiktaş taraftarına salonda sadece 95 kişilik yer ayrıldığı bilgisi verildi.

GENÇLER 3 GOL ATTI

Beşiktaş U21 Takımı, 15. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 yendi. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 yenik tamamlayan Genç Kartallar, Hüseyin Seylığlı, Yusuf Aatasoy ve Yusuf Can'ın golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
  1. 8.12.2018
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