Necip duvar ördü
Beşiktaş’ın jokeri Alanya’ya geçit vermedi.
YÖNETİCİLER SÖYLEŞİDE
Beşiktaşlı yöneticiler Ahmet Ürkmezgil ile Erdal Karacan, Alanya Beşiktaşlılar Derneği ve TED Koleji'nin ortaklaşa düzenlediği söyleşiye katıldı. İki yöneticiye de plaket verildi.
95 KİŞİDEN FAZLA OLMAZ
Beşiktaş Mogaz'ın bugün saat 18.30'da Selka Eskişehir ile yapaacağı maç öncesi taraftarlara uyarı geldi. Beşiktaş taraftarına salonda sadece 95 kişilik yer ayrıldığı bilgisi verildi.
GENÇLER 3 GOL ATTI
Beşiktaş U21 Takımı, 15. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 yendi. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 yenik tamamlayan Genç Kartallar, Hüseyin Seylığlı, Yusuf Aatasoy ve Yusuf Can'ın golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
- 8.12.2018
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Galatasaray'ın cezaları onandı
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HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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Genoa'da Prandelli dönemi
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gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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Toplam 1
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KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
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