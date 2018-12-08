Malmö Başkanı Hakan Jeppsson hayatını kaybetti
08 Aralık 2018, Cumartesi
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Başkanı hayatını kaybetti

Malmö Başkanı Hakan Jeppsson hayatını kaybetti

’ın ’ndeki rakibi ’nün Başkanı 57 yaşında ani bir şekilde öldü.

'ın 'ndeki rakiplerinden temsilcisi 'nün başkanı hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşında ani bir şekilde vefat eden Jeppsson'ın ailesine, sevenlerine ve taraftarlara başsağlığı dilendi. Bu arada Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından İngilizce olarak paylaşılan mesajda, aniden hayata veda eden 57 yaşındaki Hakan Jeppsson için Malmö camiasına başsağlığı dilekleri iletildi.İsveçli futbol adamı için bugün kulüp binasında anma töreni düzenleyecek.

Malmö, 2010'dan bu yana başkanlık görevini yürüten Hakan Jeppsson döneminde 5 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu 6. hafta karşılaşmasında 13 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta Malmö'yü ağırlayacak.

  1. 8.12.2018
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