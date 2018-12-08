Karius devleşti!
08 Aralık 2018, Cumartesi
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Karius devleşti!

Karius devleşti!

Yıldız kaleci, derbisinden sonra Alanya’da da kalesini kapatmayı başardı. Harika kurtarışlar yaptı.

Alman kaleci Loris Karius, kalitesini konuşturmaya başladı. Zaman zaman yediği goller nedeniyle yoğun şekilde eleştirilse de tecrübeli kaleci geçen haftaki derbisinden sonra Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında da kalesini gole kapamayı başardı. Alman file bekçisi 19. dakikada Vida'nın dizinin başına çarpmasıyla bir sakatlık atlattı. Karius, 33'te Fernandes, 44'te hakemin sonradan ofsayt kaldırdığı pozisyonda Cisse'yi mükemmel durdurdu. Karius 64'te Fernandes'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşu parmak ucuyla çelerek mutlak golü çıkardı. Karius 90+3'te Villafanez'in şutunu çıkararak 1 puanda hayati bir görev üslenmeyi başardı. Alman file bekçisi, bu sezon 'de ilk kez iki maç üst üste kalesini gole kapatmayı başardı.

PEKTEMEK VASATI AŞAMADI

Siyah-beyazlılarda son haftalarda ilk 11'e abone olan dün vasatı aşamadı. 31. dakikada Güven'e verdiği pas, pozisyonun ofsayt olması gerekçesiyle asist sayılmadı. 34. dakikada Efecan'a arkadan yaptığı müdahale sonrası sarı kart gören Pektemek, istekli olsa da pozisyona giremedi. Tecrübeli oyuncu 62. dakikada yerini Love'a bıraktı.

YAVAŞ OYNADIK FIRSAT OLMADI

'ta maçın kahramanı Karius, "Takım olarak pek iyi bir performans ortaya koyamadık. Yavaş oynadık. Yeteri kadar etkili olamadık. Pozisyona girmekte zorluk çektik. maçı zor geçecektir. Çok önemli bir karşılaşma. Devre arasından önce çıkacağımız tüm maçlar önemli. Öncesinde Malmö var. Grupta onların önündeyiz. Üst tura çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.

3 ZOR ŞUTU ÇIKARDI

2-Loris Karius, Süper Lig kariyerinde ilk kez iki maç üst üste kalesini gole kapattı. 3- Alman file bekçisi kalesine gelen 3 isabetli şutu çıkarmayı başardı.
  1. 8.12.2018
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