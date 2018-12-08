Karius devleşti!
Yıldız kaleci, Galatasaray derbisinden sonra Alanya’da da kalesini kapatmayı başardı. Harika kurtarışlar yaptı.
PEKTEMEK VASATI AŞAMADI
Siyah-beyazlılarda son haftalarda ilk 11'e abone olan Mustafa Pektemek dün vasatı aşamadı. 31. dakikada Güven'e verdiği pas, pozisyonun ofsayt olması gerekçesiyle asist sayılmadı. 34. dakikada Efecan'a arkadan yaptığı müdahale sonrası sarı kart gören Pektemek, istekli olsa da pozisyona giremedi. Tecrübeli oyuncu 62. dakikada yerini Love'a bıraktı.
YAVAŞ OYNADIK FIRSAT OLMADI
Beşiktaş'ta maçın kahramanı Karius, "Takım olarak pek iyi bir performans ortaya koyamadık. Yavaş oynadık. Yeteri kadar etkili olamadık. Pozisyona girmekte zorluk çektik. Trabzonspor maçı zor geçecektir. Çok önemli bir karşılaşma. Devre arasından önce çıkacağımız tüm maçlar önemli. Öncesinde Malmö var. Grupta onların önündeyiz. Üst tura çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.
3 ZOR ŞUTU ÇIKARDI
2-Loris Karius, Süper Lig kariyerinde ilk kez iki maç üst üste kalesini gole kapattı. 3- Alman file bekçisi kalesine gelen 3 isabetli şutu çıkarmayı başardı.
- 8.12.2018
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Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
Yorum
gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
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