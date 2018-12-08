Beşiktaş'ta bitmeyen dertlasman!
08 Aralık 2018, Cumartesi
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'ta bitmeyen dertlasman!

Beşiktaş'ta bitmeyen dertlasman!

, bu sezon ligdeki 8 maçın 6’sında puan kaybetti. ’ın ligde 3 maç üst üste kazanamama serisi dün de sürdü.

bu sezon ligde deplasmanda puan kaybetmekten kurtulamıyor. Bu sezon sadece ilk hafta 'yi ve 2 hafta önce Ankaragücü'nü deviren siyah-beyazlılar, ligde yaptığı 8 deplasman maçından 2 yenilgi, 4 mağlubiyet aldı. Ayrıca ligde 3 maç üst üste galibiyet alamama serisi de diğer yandan devam ediyor. Beşiktaş bu sezon 2 maçtan fazla üst üste gülemedi.

AVRUPA'DA DA KAYIP

Beşiktaş bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ön elemeler dahil 6 müsabakaya çıktı. Bu 6 maçta sadece B36 Torshavn ile Sarpsborg gibi düşük kalibreli takımları mağlup edebildi. Genk ve Partizan maçları berabere biterken, Malmö ve Lask Linz karşılaşmalarından mağlubiyet alındı. 'ın bu devre sadece deplasmanı kaldı.

CANER GETİRİLMEDİ GÖKHAN 11'DEYDİ

Beşiktaş'ta 1-0 kazanılan derbisinin kadrosundan tek değişiklik vardı. Geçen hafta sakatlanan ve sol baldır arka adelesinde yırtık tespit edilen Caner, Alanya'ya götürülmemişti. Caner'in yerine geçen hafta sağ bekte olan Adriano sol beke geçti. Sağ bekteki boşluğu ise doldurdu. Gökhan, pek etkili bir performans sergileyemedi.

ŞIK GOL OFSAYTA TAKILDI

Beşıktaş'ın yeni yıldız adayı Güven Yalçın, Alanya karşısında yine ilk 11'deydi. Henüz 3. dakikada Nsakala'nın ayağına bastığı için sarı kart gören Güven, 31. dakikada muhteşem bir gol attı ama ofsayt bayrağına takıldı. 'in harika ara pasında savunma arkasına sarkan Güven, kaleci Haydar'ın üstünden aşırdığı topu ağlarla buluşturdu. Ancak kıl payı ofsayta düştüğü için gol iptal edildi.

  1. 8.12.2018
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