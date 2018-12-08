Beşiktaş, Malmö maçının hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 08 Aralık 2018
08 Aralık 2018, Cumartesi
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, Malmö maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Malmö maçının hazırlıklarına başladı

, I Grubu'nda Malmö ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

, I Grubu'nda Malmö ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamlarken, diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Basına kapalı olarak yapılan ve 1.5 saate yakın süren antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlı ekip, yarın izin yapacak ve hazırlıklarına pazartesi günü saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 8.12.2018 13:56
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