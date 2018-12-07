Robot değiliz ki!
07 Aralık 2018, Cuma
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Robot değiliz ki!

Robot değiliz ki!

75 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin TL para cezası verilen yönetici hakem için ‘eyyamcılık yapıyor’ ifadesini kullandığından ceza almasına isyan etti.

, Beşiktaşlı yönetici 'a 75 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin lira para cezası verdi. 'den yapılan açıklamada, ile G.Saray arasında oynanan derbi maçta hakeme yönelik hakareti nedeniyle kurulun, 'a 75 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin lira para cezası verdiği bildirildi. Albayrak, tarafından verilen 75 günlük cezanın ardından haber1903'e şu açıklamayı yaptı: "Protokolde otururken karşılaşmanın son dakikalarında lehine bir faul verilmedi ve 30 saniye sonra G.Saray lehine bir düdük çalındı. Ben de yönetici arkadaşlarımla otururken 'Bize olan faulü vermedi, gitti maçı berabere bitirmek için lehine düdük çaldı. Eyyamcılık yapıyor. kokartlı bir hakem nasıl böyle bir hata yapabilir?" dedim. Bizler de sonuçta robot değiliz. Biz de taraftarız. Gözlemci bunu duymuş ve rapora yazmış."

: "Bize olan faulü vermedi, gitti maçı berabere bitirmek için lehine düdük çaldı. Eyyamcılık yapıyor. kokartlı bir hakem nasıl böyle bir hata yapabilir?" dedim.
  1. 7.12.2018
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