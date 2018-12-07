Malmö Başkanı Hakan Jeppsson hayatını kaybetti – Fotomaç – 07 Aralık 2018
07 Aralık 2018, Cuma
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Başkanı hayatını kaybetti

Malmö Başkanı Hakan Jeppsson hayatını kaybetti

'ın 'ndeki rakiplerinden temsilcisi 'nün başkanı hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşında ani bir şekilde vefat eden Jeppsson'ın ailesine, sevenlerine ve taraftarlara başsağlığı dilendi.

İsveçli futbol adamı için yarın kulüp binasında anma töreni düzenleyecek. Malmö, 2010'dan bu yana başkanlık görevini yürüten Hakan Jeppsson döneminde 5 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu 6. hafta karşılaşmasında 13 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta Malmö'yü ağırlayacak.

  1. 7.12.2018 17:09
  2. Güncelleme: 7.12.2018 17:48
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