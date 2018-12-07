Malmö Başkanı Hakan Jeppsson hayatını kaybetti
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden İsveç temsilcisi Malmö'nün başkanı Hakan Jeppsson hayatını kaybetti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşında ani bir şekilde vefat eden Jeppsson'ın ailesine, sevenlerine ve taraftarlara başsağlığı dilendi.
İsveçli futbol adamı için yarın kulüp binasında anma töreni düzenleyecek. Malmö, 2010'dan bu yana başkanlık görevini yürüten Hakan Jeppsson döneminde 5 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu 6. hafta karşılaşmasında 13 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta Malmö'yü ağırlayacak.
- 7.12.2018 17:09
- Güncelleme: 7.12.2018 17:48
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HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
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