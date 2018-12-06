"Chelsea'yi deplasmanda yendiğimiz maçtan sonra gece Londra'da kaldık. Mutu ve Chelsea'den birkaç arkadaşıyla bara gittik ve eğlendik. Takımla dönmedim Lucescu çok kızmıştı ve nerede olduğumu bile bilmiyordu. Pasaportumu havaalanına bıraktılar ve sonra tek başıma İstanbul'a döndüm. Chelsea maçından sonra Elazığ'da oynadım. Yıldırım Demirören bana döndü ve "Elazığ'ın güzelliğine bak Daniel! Burada özgürsün, gidip eğlenebilirsin" dedi.