Pancu'dan 'bar' itirafı!
06 Aralık 2018, Perşembe
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Pancu'dan 'bar' itirafı!

Pancu'dan 'bar' itirafı!

'ın eski futbolcularından Daniel Pancu, siyah beyazlı takımda yaşadıklarıyla ilgili anılarını paylaştı.

"'yi deplasmanda yendiğimiz maçtan sonra gece Londra'da kaldık. Mutu ve 'den birkaç arkadaşıyla bara gittik ve eğlendik. Takımla dönmedim Lucescu çok kızmıştı ve nerede olduğumu bile bilmiyordu. Pasaportumu havaalanına bıraktılar ve sonra tek başıma İstanbul'a döndüm. Chelsea maçından sonra Elazığ'da oynadım. bana döndü ve "Elazığ'ın güzelliğine bak Daniel! Burada özgürsün, gidip eğlenebilirsin" dedi.

  1. 6.12.2018
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