Pancu'dan 'bar' itirafı!
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Daniel Pancu, siyah beyazlı takımda yaşadıklarıyla ilgili anılarını paylaştı.
"Chelsea'yi deplasmanda yendiğimiz maçtan sonra gece Londra'da kaldık. Mutu ve Chelsea'den birkaç arkadaşıyla bara gittik ve eğlendik. Takımla dönmedim Lucescu çok kızmıştı ve nerede olduğumu bile bilmiyordu. Pasaportumu havaalanına bıraktılar ve sonra tek başıma İstanbul'a döndüm. Chelsea maçından sonra Elazığ'da oynadım. Yıldırım Demirören bana döndü ve "Elazığ'ın güzelliğine bak Daniel! Burada özgürsün, gidip eğlenebilirsin" dedi.
- 6.12.2018
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Novak: “Beklentim iki kulvarda da şampiyonluk yaşayabilmek”
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal fazla uçmanın anlamı yok da trabzon iyidir biz oluruz lig şampiyonu kupayı da trabzon alsın.ligde de ilk 3 e girer.
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Tolgay Arslan'ın yerine Yaya Toure
Toplam 2
Yorum
Nirvana Ne işi var 36 yaşında adamın Beşiktaşda?
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Orkun Kökçü kapışması
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal bize bunlarla gelsin yönetim burak yılmazla değil.love,larin,roco ile devre arası babel,atiba,pepe,adriano,tolga,pektemek ile sezon sonu ved
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