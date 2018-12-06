Beşiktaş Alanya'ya gitti
06 Aralık 2018, Perşembe
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Alanya'ya gitti

Beşiktaş Alanya'ya gitti

, deplasmanda oynayacağı Aytemiz maçı için Alanya'ya gitti.

, 'in 15'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz maçı için 15.00'de İstanbul Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan özel uçak ile Alanya'ya gitti. Siyah Beyazlı oyuncular uçaklarına binmeden önce Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan yolcular ile fotoğraf çektirdiler.


Öte yandan kafilede sakatlığı bulunan , Roco, Babel, Lens ve yer almadı.

  1. 6.12.2018 15:10
  2. Güncelleme: 6.12.2018 16:10
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