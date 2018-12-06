Beşiktaş Alanya'ya gitti
Beşiktaş, deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı için Alanya'ya gitti.
Beşiktaş, Süper Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçı için 15.00'de İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan özel uçak ile Alanya'ya gitti. Siyah Beyazlı oyuncular uçaklarına binmeden önce Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan yolcular ile fotoğraf çektirdiler.
Öte yandan kafilede sakatlığı bulunan Pepe, Roco, Babel, Lens ve Caner Erkin yer almadı.
- 6.12.2018 15:10
- Güncelleme: 6.12.2018 16:10
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Yorum
ua eee hani 17 kulüp birleşmiştiniz siz geçen hafta bu hakem bize hata yaptı sesiniz çıkmamıştı ?
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Süper Lig'de 15. hafta hakemleri belli oldu
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klaus federasyon,MHK ve Külübler birliği limted şirketi devam ediyor u hakem atamaları geçen haftadan itibaren düğmeye basıldığını net gösteriyor.
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murat1903 iyi çocuk gençlere yatırım şart babel gibi lere deil
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