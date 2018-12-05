İfade verdiler! – Fotomaç – 05 Aralık 2018
07 Mart 2019, Perşembe
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İfade verdiler!

İfade verdiler!

Beşiktaşlı ve , 19 Nisan 2018’te oynanan olaylı derbi soruşturması kapsamında adliyeye gelerek ifade verdi.

müşteki, ise hem müşteki hem de şüpheli sıfatıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'nda ifade verdiler.

Bir günlüğüne hayat duruyor
Everton'da forma giyen , İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Londra merkezli DAZN spor kanalına konuşan milli futbolcu, "Türkiye'de de birçok derbide forma şansı buldum, Merseyside derbisinde (Liverpool-Everton) de oynadım. Her ikisinde de hayat bir günlüğüne duruyor. İstanbul'da o gün çok özel bir atmosfer ortaya çıkıyor" dedi.

Yerliler skora katkı sağlıyor
Bu sezon 'de yerli oyuncularının en fazla gol attığı takımlar arasında da yer aldı. 'da yerli oyuncular toplam 7 kez gol sevinci yaşadı. 3, Güven Yalçın 2 ve ile ise 1'er kez rakip fileleri havalandırmayı başardılar.

Kartal'da 5 sakat
Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Antrenmana tedavileri devam eden Pepe, Babel, Enzo Roco, Caner Erkin, ile çalışmalarına salonda devam eden Adriano katılmadı.

Ümraniye'de özel çocuklar
Beşiktaş'ın dün Ümraniye 'nde yaptığı idmanda özel misafirleri vardı. Siyahbeyazlı ekibin antrenmanını Mimoza ve Rehabilitasyon Derneği öğrencileri de takip etti. Çalışmanın ardından Quaresma, Karius, Tolga Zengin ve Ljajic antrenmanı takip eden öğrencilerin formalarını imzalayıp, fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş yine PFDK'lık oldu
Beşiktaş ve yönetici 'ya sevk edildi. Siyahbeyazlı kulüp, Pazar günü oynanan G.Saray derbisindeki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi. Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak da aynı maçtaki 'hakareti' nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi
  1. 5.12.2018
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