İfade verdiler!
Beşiktaşlı Caner Erkin ve Tolga Zengin, 19 Nisan 2018’te oynanan olaylı derbi soruşturması kapsamında adliyeye gelerek ifade verdi.
Bir günlüğüne hayat duruyor
Everton'da forma giyen Cenk Tosun, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Londra merkezli DAZN spor kanalına konuşan milli futbolcu, "Türkiye'de de birçok derbide forma şansı buldum, Merseyside derbisinde (Liverpool-Everton) de oynadım. Her ikisinde de hayat bir günlüğüne duruyor. İstanbul'da o gün çok özel bir atmosfer ortaya çıkıyor" dedi.
Yerliler skora katkı sağlıyor
Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de yerli oyuncularının en fazla gol attığı takımlar arasında Beşiktaş da yer aldı. Kara Kartal'da yerli oyuncular toplam 7 kez gol sevinci yaşadı. Mustafa Pektemek 3, Güven Yalçın 2 ve Oğuzhan Özyakup ile Gökhan Gönül ise 1'er kez rakip fileleri havalandırmayı başardılar.
Kartal'da 5 sakat
Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Antrenmana tedavileri devam eden Pepe, Babel, Enzo Roco, Caner Erkin, Jeremain Lens ile çalışmalarına salonda devam eden Adriano katılmadı.
Ümraniye'de özel çocuklar
Beşiktaş'ın dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı idmanda özel misafirleri vardı. Siyahbeyazlı ekibin antrenmanını Mimoza Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği öğrencileri de takip etti. Çalışmanın ardından Quaresma, Karius, Tolga Zengin ve Ljajic antrenmanı takip eden öğrencilerin formalarını imzalayıp, fotoğraf çektirdi.
Beşiktaş yine PFDK'lık oldu
Beşiktaş ve yönetici Metin Albayrak PFDK'ya sevk edildi. Siyahbeyazlı kulüp, Pazar günü oynanan G.Saray derbisindeki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi. Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak da aynı maçtaki 'hakareti' nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi
- 5.12.2018
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 8
Yorum
www bence gayet mantıklı ben bir an önce gerçekleşmesini istiyorum. takım benim para benim bağış benim sizene kardeşim destekliyorum.
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Fenerbahçe'den gol provası
Toplam 1
Yorum
KASA KOSKOCA FB DİRARA MI KALDI YA U21 NE GÜNE DURUYO
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 8
Yorum
yazık futbolcular milyon euro alsın top peşinde koşmasın ama bizler cebimizden para verelim :)))))))
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