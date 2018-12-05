Milli Takımlara oyuncu gören kulüplere yapılan ödemede Türkiye'den en fazla payı Beşiktaş aldı. Beşiktaş'ı Galatasaray ve Bursaspor takip etti.
- 5.12.2018 08:37
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Kaptanlığı sevdi
Toplam 1
Yorum
bjk advers Beşiktaş gibi bir takımı bırakıp giden Sosa Trabzonspor da mutlu musun ?
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Erwin Koeman'dan Slimani yorumu!
Toplam 2
Yorum
KASA GİTİN ARTIK BAŞIMIZDAN
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İbre bize döndü
Toplam 2
Yorum
eray devre arası transfer zor ama 2 yabanci forvet şart bize avrupa için defansada takvye şart sağ bek sözellikle roco love larin kesin gitsin
FIFA'dan Beşiktaş'a 898 bin Dolar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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