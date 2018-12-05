FIFA'dan Beşiktaş'a 898 bin Dolar
05 Aralık 2018, Çarşamba
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'dan 'a 898 bin Dolar

<a href="/index/fifa?id=5b260483-9ae4-4642-9f34-3d3114e5dd2f" class="" rel="tag">FIFA</a>'dan <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'a 898 bin Dolar

oyuncu gören kulüplere yapılan ödemede 'den en fazla payı aldı. ve takip etti.

, 2018 Dünya Kupası'nda yer alan oyuncu gönderen 416 kulübe 209 milyon dolarlık pay ayırdı. Türk kulüplerinden en yüksek geliri 898 bin 525 dolarla 4 futbolcusu (Quaresma, , Vida, Tosic) turnuvada boy gösteren elde etti. 'a 662 bin 220 dolar, 'a da 642 bin 410 dolar ödeme yapılacak.
  1. 5.12.2018 08:37
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