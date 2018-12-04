Oynaması bile mucizeydi! – Fotomaç – 04 Aralık 2018
04 Aralık 2018, Salı
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bile mucizeydi!

<a href="/index/oynamasi?id=5e4304bc-4643-479b-b141-050817ba6312" class="" rel="tag">Oynaması</a> bile mucizeydi!
Norveç'teki mücadeleyi kramp ağrıları eşliğinde güzlükle tamamlayan Hollandalı oyuncu, ayrıca derbi öncesinde midesinden de problem yaşadı. 'in , " mucizeydi" dediği Lens'in oynamak için gösterdiği çaba, Güneş tarafından son 20 dakikada da olsa ödüllendirildi.
  1. 4.12.2018
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