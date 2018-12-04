İbre bize döndü – Fotomaç – 04 Aralık 2018
04 Aralık 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

İbre bize döndü

İbre bize döndü

Adriano: Takım olduğumuzda yapabileceklerimizi gösterdik.

Önceki akşam oynanan derbi maçında, 'ün hafif sakatlığı nedeniyle bir kez daha sağ bek oynayan Adriano, 1 isabetsiz şut atığı maçta 9 defansif hamleyle ilk işini iyi becerdi. Attığı 14 uzun topun yarısında da isabet buldu. Sambacı "Üzeri mizde oluşturulan negatif bir havavardı. Bu avayı pozitife çevirdiğimiz için mutluyuz. Bu maçta alacağımız galibiyetin bizim şampiyonluk şansımızı artıracağını biliyorduk. Takım güven kazandı bu galibiyetle beraber. Ama takım olduğumuz zaman neler yapabileceğimiz bir kez daha gösterdik" açıklamasını yaptı.
  1. 4.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İbre bize döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN