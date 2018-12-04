Fikret Orman bombaladı
“Kulüpler Birliği açıklaması, herkes doğru dedikten sonra yapıldı. ‘Galatasaray’a karşı birlik oluştu’ düşüncesi hayali senaryo.” "İki hakemi kamuoyu önünde kulak çeker gibi cezalandırırsak, hakem o takımın maçına bir daha nasıl özgür iradesiyle gelebilecek?"
BEN HAKEM YORUMCUSU DEĞİLİM
"Hakemlere cezalar daha önce de veriliyordu. Ali Dürüst'ün önce TFF'den istifa etmesi,sonra geri dönmesi ve dönerken yaptığı açıklama da bu konuya tuz biber ekti. En çok Anadolu kulüpleri rahatsız bu durumdan. Anadolu takımlarının maçlarında ne hakem hataları oluyor. Onların hakemlere düdük astırması bir yana, tv programlarında bile konuşulmuyor. Hakem hata yapmıştır, yapmamıştır. Ben hakem yorumcusu değilim, bunu konuşmak benim haddime değil. Bir ceza verilecekse MHK bunu değerlendirir. Ama açıklama yapınca bir takım lehine veya aleyhine karar vermiş oluyorsunuz."
GALATASARAY İLE KONUŞMAMAM HATAYDI
"Benim hatam, Kulüpler Birliği bildirisi öncesinde G.Saray ile konuşmamak oldu. Niye konuşmadım? Ben de netice itibariyle büyük bir camiayı temsil ediyorum ve hafta sonu da Beşiktaş'ın Galatasaray ile maçı var. Benim konuşmamdan daha doğrusu, Erol başkanın konuşmasıydı. Bir iletişimsizlik oldu. Mustafa Cengiz'in haklı olduğu, bizim bunu iletmiş olmamız gerekirdi. 'G.Saray'a karşı birlik oluştu' diye falan hayali senaryodan başka bir şey değil. Herkes yapılan açıklamanın arkasındadır. Kulüplere bilgi verilmiştir ve herkes doğru dedikten sonra yapılmıştır bu açıklama."
SON DÖNEMİM OLACAK
Mayıs ayında aday olacağımı söyledim. Son dönemim olacak. Beni yıldırmak için gayret edenler var. Beşiktaş'ta iktidar böyle değişmez. Aday olmak isteyen buyursun. Hürser Tekinoktay Hoca aday oldu ve BJK TV'ye çıktı. Beşiktaş kazanınca oyunlar da duruyor. Kazanırken de tenkidiniz varsa söyleyeceksiniz. Beşiktaş'ın iyiliği için mücadele etmeniz gerekiyor. İnşallah bu sezon şampiyon olacağız."
BURAK'IN İHANETİ YOK
Burak Yılmaz sorusuna cevabı: "Burak çok sevdiğimiz bir Beşiktaşlı kardeşimiz. O da her yerde Beşiktaşlı olduğunu ifade eder. Beşiktaş'a ihanet etmedi. Takas olarak kullanıldı. G.Saray maçından dolayı taraftarla sıkıntısı var. Çok da severim. 2 sene evvel de aynısını söylemiştim."
DÜRÜST'ÜN YAPTIKLARI YANLIŞTI
"Ali Dürüst'ün bu yaşananlardan sonra yaptıkları doğru değildi. Ben bir kulüp için çalışacağım demek doğru değil. TFF'de görev alanlar kulüpler için görev yapmazlar. Peki o zaman Malatyaspor'un, Göztepe'nin haklarını kim savunacak? VAR ile ilgili güvensizliğim olmadı. Bunları yönetenler insan. Hatayı bilgisayar sistemi yapmaz, hatayı insan yapar. Bunu yöneten insanların eğitime ihtiyacı var. VAR dediğin şey, kendi başına çalışan bir şey değil. "Kulüpler Birliği'ne bir hakem danışman alalım diye konuştuk. Markus Merk'in adı geçti. Bazı kulüpler olabilir dediler. Önümüzdeki günlerde karar aşamasına taşıyacağız. İki, üç kulüp istemiyoruz demiş. Bunlardan biri de Galatasaray."
BABEL VE TOLGAY'A ŞOK SÖZLER
"Babel'in sözleşmesini uzatırsak, devam eder. Şu anda sözleşme konuşabilecek bir ortam oluşmadı Türkiye'de. Babel kıymetli bir oyuncu ama feda edilemeyecek bir oyuncu değil. Beşiktaş'ın ilkeleri ve büyüklüğü vardır. Ljajic ve Karius şu anda bizde kiralık oynuyor. Sözleşmelerini alabilmek için "evet" dediğimiz oyuncular olmalı. Tolgay, kulübün disiplin yönetmeliğine uyacak. Kimse Beşiktaş'ın üstü değil, yanından bile geçemez. Kulübün üstüne hiçbir oyuncuyu çıkarmayız."
BANA NİYE SORUYORSUNUZ?
"Ankaragücü ile de, Antalyaspor ile de kimin görüştüğünü biliyorum. Haberimiz yok diyorlarsa, konuşan arkadaşlara söyleriz ve onlar da konuştuk diye ifade ederler. Bizim rahatsızlığımız, bir kulübün maçından sonra iki hakemi kamuoyu önünde kulağını çeker gibi cezalandırırsak, o hakem sonra o takımın maçına hangi özgür iradesi ile gelebilir? Fatih Terim'e verilen cezanın detaylarını tam da bilmiyorum. Verilen cezaya sevinmiyorum ama ben bir tarafım. Yok Beşiktaş'ın maçı Kayseri'ye niye alınmış? Bana niye soruyorsunuz, gidin TFF'ye sorun."
- 4.12.2018
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Ünal Karaman’dan gençlik aşısı
Toplam 1
Yorum
umut HOCA SAKIN MACEREYA GİRME.11 İ BOZMA .OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNDE ZAMANINDA DAVRAN GEÇ KALIYORSUN.
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Trabzonspor tırmanışa geçti!
Toplam 3
Yorum
B.Zeryok Şampiyonu fotofinish belirlesin o zaman
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Maç sonucu | Beşiktaş 1-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
knnbjk vida niye eliyle kessin topu. medel topa vurdu, top bjk kalesinden uzaklaşıyor. aralarında yarım metre mesafe var. elini nasıl çekecek.
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