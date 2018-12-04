Güneşli günler geldi!
Kara Kartal, 9 günde aldığı üç galibiyetle hem Süper Lig’de hem de UEFA Avrupa Ligi’nde iddiasını sürdürmeyi başardı
Tolgay'ın yerine Yaya Toure
Siyah-beyazlılarda ara transfer dönemi çalışmaları sürüyor. Beşiktaş yönetiminin, kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın yerine Olympiakos'ta mutlu günler geçirmeyen Yaya Toure'yi transfer etmek istiyor. Olympiakos teknik direktörü Pedro Martins, Yaya Toure'nin takımdan gönderilmesini istedi. Yaya Toure'nin sözleşmesi 2019'un haziran ayında bitiyor ve bu transfer bonservis bedeli ödenmeksizin gerçekleşebilir. Yıldız oyuncuyu Beşiktaş'ın yanı sıra, West Ham United ve Milan da takip ediyor.
- 4.12.2018
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knnbjk vida niye eliyle kessin topu. medel topa vurdu, top bjk kalesinden uzaklaşıyor. aralarında yarım metre mesafe var. elini nasıl çekecek.
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