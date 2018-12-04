Güneşli günler geldi!
04 Aralık 2018, Salı
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Güneşli günler geldi!

Güneşli günler geldi!

Kara , 9 günde aldığı üç galibiyetle hem ’de hem de UEFA ’nde iddiasını sürdürmeyi başardı

ve UEFA 'nde daha önce aldığı kötü sonuçlarla sıkıntılı günler geçiren siyah-beyazlı ekip, 9 günlük yorucu takvimdeki galibiyetlerle sıkıntılarını atlattığı yönünde sinyaller verdi. , ligde son 2 haftada üst üste galibiyetlerle üst sıralara tırmanmayı başardı. Önce A.Gücü, ardından 'ı yenen , puanını 24'e çıkardı. Siyah-beyazlılar, böylece G.Saray ile puanları eşitleyip 30 puanlı ile de farkı 6'ya kadar düşürdü. Beşiktaş, ayrıca önemli bir UEFA Avrupa Ligi galibiyetine imza attı. I Grubu'nda sahasında Genk'e 4-2 mağlup olarak son sıraya kadar gerileyen siyahbeyazlılar, 9 günlük periyotta 29 Kasım'da deplasmanda Sarpsborg'u 3-2 yenerek ikinci sıraya tırmandı ve gruptan çıkma şansını arttırdı. Ligde BB Erzurumspor'u deplasmanda 3-1 yendikten sonra lig ve Avrupa'da 8 dış saha maçında galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, bu fobisini de 9 günlük periyotta yenmeyi başardı.

Tolgay'ın yerine Yaya Toure
Siyah-beyazlılarda ara dönemi çalışmaları sürüyor. Beşiktaş yönetiminin, kadro dışı bırakılan 'ın yerine 'ta mutlu günler geçirmeyen 'yi transfer etmek istiyor. Olympiakos teknik direktörü Pedro Martins, Yaya Toure'nin takımdan gönderilmesini istedi. Yaya Toure'nin sözleşmesi 2019'un haziran ayında bitiyor ve bu transfer bonservis bedeli ödenmeksizin gerçekleşebilir. Yıldız oyuncuyu Beşiktaş'ın yanı sıra, ve Milan da takip ediyor.
  1. 4.12.2018
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