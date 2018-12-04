Caner Erkin’de yırtık çıktı!
04 Aralık 2018, Salı
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’de yırtık çıktı!

Caner Erkin’de yırtık çıktı!

'ın solak yıldızı 'den, siyah-beyazlılara kötü haber geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, " maçında sakatlanan 'in yapılan muayenesi ve çekilen MR sonucuna göre; sol baldır arka adalesinde (Soleus kasında) yırtık tespit edilmiştir. Futbolcunun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" denildi.

TOPLA ÇOK OYNADI AMA ETKİLİ OLMADI
Galatasaray derbisinin son dakikalarında bencilliği yüzünden farkın ikiye çıkmasını engelleyen Caner Erkin, 22 hatalı pasla derbide sahanın en çok pas hatası yapan isim oldu. 82 kezle 'ın en fazla topla oynayan ismi olan solak yıldız Caner, isabetsiz 1 orta yaptı. 12 uzun topundan ise sadece 2'si yerini buldu.

NEREDE EKSİK ORADA NECİP
Beşiktaş altyapısından gelerek A takımda sürekli görev alan tek futbolcu olan , stoperde ve Roco'nun yokluğunu aratmazken Vida ile yeni bir ikili oluşturdu. Necip; orta saha, sağ bek ve stoper pozisyonlarında tüm hırsını ortaya koyarak sonuna kadar savaşan bir yapıyla saha içinde arkadaşlarına da örnek oluyor.

40 YILLIK BEŞIKTAŞLI DORUKHAN
Ljajic'in performansının bu kadar yükselmesinde en önemli etkenlerden biri de, Dorukhan Toköz'ün 8 numara pozisyonunda gösterdiği çıkış oldu. Sezon başında bonservissiz olarak takıma katılan 22 yaşındaki Dorukhan, bir anda kendi kadroda bulduğu Genk maçında dikkatleri çekmişti. Son üç maçta da görev alan Dorukhan sanki yıllardır Beşiktaş orta sahasında oynuyormuş gibi rahat ve dikine oyun tarzı ile Adem Ljajic'i sürekli topla buluşturan ve ataklara yön veren isim oldu.

GELECEĞIN SANTRFORU GÜVEN
İlk olarak karşısında maç kadrosuna dahil olan ve takımın tek golünü kaydeden , Ankaragücü deplasmanında da fileleri havalandırmayı başarmıştı. Listede olmadığı için Avrupa ligindeki Sarpsborg maçında oynayamayan Güven, Galatasaray maçına da ilk 11'de çıkarak 'in güvendiği futbolculardan biri olduğunu kanıtladı. Hala geliştirmesi gereken bir çok yönü olan Güven Yalçın, Beşiktaş için gelecekte önemli bir golcü olacağını hissettiriyor.

ALANYA BİLETLERİ BEŞİKTAŞ'A 78 TL
7 Aralık cuma günü saat 20.00'de 'de oynayacak olan AlanyasporBeşiktaş maçının bilet fiyatları açıklandı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları 60-250 TL arasında değişiyor. Güney temsilcisi , Beşiktaş taraftarı için misafir tribün bilet fiyatını 78 TL olarak belirledi.

  1. 4.12.2018
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