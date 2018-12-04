Caner Erkin’de yırtık çıktı!

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray maçında sakatlanan Caner Erkin'in yapılan muayenesi ve çekilen MR sonucuna göre; sol baldır arka adalesinde (Soleus kasında) yırtık tespit edilmiştir. Futbolcunun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" denildi.



TOPLA ÇOK OYNADI AMA ETKİLİ OLMADI

Galatasaray derbisinin son dakikalarında bencilliği yüzünden farkın ikiye çıkmasını engelleyen Caner Erkin, 22 hatalı pasla derbide sahanın en çok pas hatası yapan isim oldu. 82 kezle Beşiktaş'ın en fazla topla oynayan ismi olan solak yıldız Caner, isabetsiz 1 orta yaptı. 12 uzun topundan ise sadece 2'si yerini buldu.



NEREDE EKSİK ORADA NECİP

Beşiktaş altyapısından gelerek A takımda sürekli görev alan tek futbolcu olan Necip Uysal, stoperde Pepe ve Roco'nun yokluğunu aratmazken Vida ile yeni bir ikili oluşturdu. Necip; orta saha, sağ bek ve stoper pozisyonlarında tüm hırsını ortaya koyarak sonuna kadar savaşan bir yapıyla saha içinde arkadaşlarına da örnek oluyor.



40 YILLIK BEŞIKTAŞLI DORUKHAN

Ljajic'in performansının bu kadar yükselmesinde en önemli etkenlerden biri de, Dorukhan Toköz'ün 8 numara pozisyonunda gösterdiği çıkış oldu. Sezon başında bonservissiz olarak takıma katılan 22 yaşındaki Dorukhan, bir anda kendi kadroda bulduğu Genk maçında dikkatleri çekmişti. Son üç maçta da görev alan Dorukhan sanki yıllardır Beşiktaş orta sahasında oynuyormuş gibi rahat ve dikine oyun tarzı ile Adem Ljajic'i sürekli topla buluşturan ve ataklara yön veren isim oldu.



GELECEĞIN SANTRFORU GÜVEN

İlk olarak Sivasspor karşısında maç kadrosuna dahil olan ve takımın tek golünü kaydeden Güven Yalçın, Ankaragücü deplasmanında da fileleri havalandırmayı başarmıştı. Listede olmadığı için UEFA Avrupa ligindeki Sarpsborg maçında oynayamayan Güven, Galatasaray maçına da ilk 11'de çıkarak Şenol Güneş'in güvendiği futbolculardan biri olduğunu kanıtladı. Hala geliştirmesi gereken bir çok yönü olan Güven Yalçın, Beşiktaş için gelecekte önemli bir golcü olacağını hissettiriyor.

ALANYA BİLETLERİ BEŞİKTAŞ'A 78 TL

7 Aralık cuma günü saat 20.00'de Süper Lig'de oynayacak olan AlanyasporBeşiktaş maçının bilet fiyatları açıklandı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları 60-250 TL arasında değişiyor. Güney temsilcisi Alanyaspor, Beşiktaş taraftarı için misafir tribün bilet fiyatını 78 TL olarak belirledi.