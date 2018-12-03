Şenol Güneş'ten flaş sözler: İki senedir...
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. Güneş, 'İki senedir bizi göndermeye çalışıyorlar' ifadelerini kullandı.
İşte Şenol Güneş'in Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamaların bir bölümü:
Kazanmak önemli ama nereden baktığımıza bağlı. Neyi kazandık? Maçı kazandık, 3 puanı aldık, bu sevindirici. Yoğun bir seyahatten geldikten sonra burada sürenin kısa olduğu dönemde oynamak kolay değil. Aynısı Galatasaray için daha geçerli ama onlar 1 gün daha önde, avantajlıydı, yakın bir yerden geldiler. Atiba ile başlayabilirdim. Necip, Dorukhan daha dinamik oynadı. Çok kaliteli bir maç olmadı. Bizim kazanmamız kimseyi rahatsız etmesin. İlk yarıda rakibi hiç kalemize yaklaştırmadık.
Güzel futbol oynamak isteyen en çok benim ama bu 30. dakikadan sonra çok zordu. Galatasaray hep uzun oynadı. Bugün böyle gerekti. İki senedir bizi göndermeye çalışıyorlar, yok başkanla arası kötü, yok en iyi kadro bizdeydi. Galatasaray kadrosu kötü mü, çok iyi kadrosu var. Fenerbahçe'nin de, Kasımpaşa'nın da... Eleştiriyi biraz daha geniş yelpazeden yapmak lazım. Siyah beyaz değil sadece gri var. 2+2 bazen 3, bazen 5'tir. Buradan taraftarımıza da söyleyeyim. rakip takımı kötü gösteren tezahürat bizim işimize yaramaz.
- 02.12.2018
- Güncelleme: 03.12.2018 11:01
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
Şenol Güneş'ten flaş sözler: İki senedir... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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