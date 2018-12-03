Şenol Güneş'ten flaş sözler: İki senedir...
05 Mart 2019, Salı
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'ten flaş sözler: İki senedir...

Şenol Güneş'ten flaş sözler: İki senedir...

Beşiktaş Teknik Direktörü , derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. Güneş, 'İki senedir bizi göndermeye çalışıyorlar' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü , 'ı 1-0 yendikleri derbi maç sonrası değerlendirmelerde bulundu. Yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Şenol Güneş, çok kaliteli bir oyun oynanmadığını itiraf etti ve 'Bugün böyle gerekti' dedi.

İşte Şenol Güneş'in Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamaların bir bölümü:

Kazanmak önemli ama nereden baktığımıza bağlı. Neyi kazandık? Maçı kazandık, 3 puanı aldık, bu sevindirici. Yoğun bir seyahatten geldikten sonra burada sürenin kısa olduğu dönemde oynamak kolay değil. Aynısı Galatasaray için daha geçerli ama onlar 1 gün daha önde, avantajlıydı, yakın bir yerden geldiler. Atiba ile başlayabilirdim. Necip, Dorukhan daha dinamik oynadı. Çok kaliteli bir maç olmadı. Bizim kazanmamız kimseyi rahatsız etmesin. İlk yarıda rakibi hiç kalemize yaklaştırmadık.

Güzel futbol oynamak isteyen en çok benim ama bu 30. dakikadan sonra çok zordu. Galatasaray hep uzun oynadı. Bugün böyle gerekti. İki senedir bizi göndermeye çalışıyorlar, yok başkanla arası kötü, yok en iyi kadro bizdeydi. Galatasaray kadrosu kötü mü, çok iyi kadrosu var. Fenerbahçe'nin de, Kasımpaşa'nın da... Eleştiriyi biraz daha geniş yelpazeden yapmak lazım. Siyah beyaz değil sadece gri var. 2+2 bazen 3, bazen 5'tir. Buradan taraftarımıza da söyleyeyim. rakip takımı kötü gösteren tezahürat bizim işimize yaramaz.
  1. 02.12.2018
  2. Güncelleme: 03.12.2018 11:01
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