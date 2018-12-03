Şenol Güneş: Kartal sinek avlamaz
Beşiktaş’ın hocası Şenol Güneş, “Süper Lig’i de önemsiyoruz, Avrupa Ligi’ni de. Büyük insanlar büyük düşünür. Kartal sinek avlamaz” dedi
"?GÖNDERMEYE ÇALIŞIYORLAR"Şenol Güneş sözlerini şöyle tamamladı: Bu takım kazandığı için birlikte değil, birlikte olduğu için kazanıyor. Evet sorunlarımız var. 2 senedir beni göndermeye çalışıyorlar. En iyi kadro sende diyorlar. G.Saray'ın kadrosu kötü mü. F.Bahçe'nin de Kasımpaşa'nın da iyi kadroları var. Yoğun bir yolculuktan gelip Galatasaray'ı yendik. Yorgunluk bizi maçın sonunda kötü etkiledi. Norveç'te yorulan arkadaşlar yine olağanüstü mücadele verdi. Başakşehir ve Kasımpaşa, Avrupa'da olmamanın avantajını kullanıyor.
- 3.12.2018
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Matip kapıları Fenerbahçe'ye kapattı
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Yorum
fener haydi sende gel katıl bize şampiyonluk şarkısı söyle
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Beşiktaş kolay av peşinde!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin oyun içinde bir B planının olması gereken bir maç.Ljajiç üzerinden tm.ama o hapsedildiğinde oyunu açacak bir B planı.Korkmadan oynat
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Beşiktaş'ın çilingiri Adem Ljajic!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin,geç kaldığı Ljajiç.Evet maçın kilit adamı ama GS bu oyuncuyu kitleyecek. İnşallah Güneşin oyun içinde bir B planı vardır.
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