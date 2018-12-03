Şenol Güneş: Kartal sinek avlamaz
03 Aralık 2018, Pazartesi
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: Kartal sinek avlamaz

<a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>: Kartal sinek avlamaz

’ın hocası , “Süper Lig’i de önemsiyoruz, ’ni de. Büyük insanlar büyük düşünür. Kartal sinek avlamaz” dedi

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü , galibiyeti sonrası sert açıklamalar yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, Avrupa Kupaları'nı önemsemediği hakkındaki yorumları reddetti. Deneyimli çalıştırıcı "Ligi önemsediğimiz kadar, maçlarını da önemsiyoruz. Büyük takımlar büyük oyuncularla oynar. Büyük insanlar, büyük düşünür. Kartal da sinek avlamaz" diye konuştu. Güneş, Vodafone Park'ın zeminini eleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı "Sahamız için en ideali diyoruz ama değil. Yine de çamur çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"?GÖNDERMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Şenol Güneş sözlerini şöyle tamamladı: Bu takım kazandığı için birlikte değil, birlikte olduğu için kazanıyor. Evet sorunlarımız var. 2 senedir beni göndermeye çalışıyorlar. En iyi kadro sende diyorlar. G.Saray'ın kadrosu kötü mü. F.Bahçe'nin de Kasımpaşa'nın da iyi kadroları var. Yoğun bir yolculuktan gelip 'ı yendik. Yorgunluk bizi maçın sonunda kötü etkiledi. Norveç'te yorulan arkadaşlar yine olağanüstü mücadele verdi. Başakşehir ve Kasımpaşa, Avrupa'da olmamanın avantajını kullanıyor.
  1. 3.12.2018
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